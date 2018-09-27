2018 yılı enflasyon hedefine göre 2019 zamlı memur maaşları

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefi tutar ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olduğu takdirde aylık enflasyon oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Böylelikle memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmış olacak. Peki 2019 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklere göre memur maaşları