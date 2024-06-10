Zaniolo için Juventus devrede!
Aston Villa'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Serie A devi Juventus'un İtalyan yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcu hakkında transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a dönen İtalyan kanat oyuncusunun Juventus'un gündemine geldiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; takımın başına Thiago Motta'yı getirmeye hazırlanan Juventus, kanat transferi için harekete geçti.
İtalya'ya geri dönmek istiyen Nicolo Zaniolo'yu gündemine alan Juventus, menajerler tarafından önerilen İtalyan yıldız için şimdilik düşünme kararı aldı.
Juventuslu yetkililerin, Nicolo Zaniolo'yu 4-2-3-1 düzeninde sağ kanat olarak teknik direktör Thiago Motta'ya önereceği belritildi.
Galatasaray'ın ise Zaniolo'nun bonservisi için en az 20 milyon Euro beklediği ifade edildi.