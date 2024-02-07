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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, hangi takımlar üst tura yükseldi? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları ne zaman? İşte ZTK maç fikstürü

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçların programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kupada fikstür, dün ve bugün oynanan 4 maçla şekillenmeye başladı. Alınan sonuçlarla birlikte üst tur heyecanının daha artmasıyla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programı da merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 17:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:22
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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, dün oynanan maçlarla birlikte çeyrek finale yükselen 3 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, takımlar tek maç eleme usulüne göre üst tura yükseliyor. Toplamda 8 takımın karşılaştığı son 16 turunda, 7-8 Şubat takviminde 5 maç daha oynanacak.

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        7- 8 Şubat Ziraat Türkiye kupası son 16 turu maçları şu şekilde:

        7 Şubat Çarşamba:

        14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)

        17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

        20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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        8 Şubat Perşembe:

        17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

        20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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        SONUÇLANAN MÜSABAKALAR

        Fatih Karagümrük 2-1 Samsunspor

        MKE Ankaragücü 5-1 24Erzincanspor

        Galatasaray 4-2 Bandırmaspor

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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