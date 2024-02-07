Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, dün oynanan maçlarla birlikte çeyrek finale yükselen 3 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, takımlar tek maç eleme usulüne göre üst tura yükseliyor. Toplamda 8 takımın karşılaştığı son 16 turunda, 7-8 Şubat takviminde 5 maç daha oynanacak.