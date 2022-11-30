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2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? 2022 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak?

Dünyaca ünlü müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın her sene kullanıcılarına sunduğu yıl özeti için geri sayım başladı. Spotify Wrapped ile kullanıcılar diğer yıllarda bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri, sanatçıları ve podcast olmak üzere birçok detayı öğrendiler. Heyecanla beklenen 2022 Spotify özeti ise paylaşıldı. Peki 2022 Spotify özetine nasıl bakılır? İşte 2022 Spotify Wrapped ile ilgili detaylar...

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  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    Kullanıcılar Spotify Wrapped ile 2022 yılının özeti ile buluşmak için gün sayıyor. Binlerce kullanıcının son 1 yıl içerisinde dinlemiş oldukları müzikleri harmanlayarak bir liste oluşturan Spotify, "2022'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2022", "Yılın Şarkıları 2022", "Yılın Kadın Sanatçıları 2022", "Yılın Erkek Sanatçıları 2022" ve daha bir çok kategoriye erişim sağlayacak. İşte, Spotify özeti hakkında merak edilenler...
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

    Wrapped, kullanıcıların 2022 yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve 2022’de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

    Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    SPOTIFY WRAPPED 2022 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

    Spotify özeti ile kullanıcılar Spotify alışkanlıkları ve kullanım detayları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 2022 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağı tarih kullanıcılar tarafından merak ediliyordu.

    2022 Spotify Wrapped'in 1 Aralık 2022 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    SPOTİFY 2022 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    SPOTİFY 2022 özeti için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Spotify Wrapped bugün yayımlandı. Kullanıcılar 2022 Spotify özeti ile bir yıl boyunca dinledikleri, şarkıları ve sanatçıları görebilirler.
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

    Spotify kullanıcıları, 2022 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

    Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.
  • 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti 2022 ne zaman yayınlanacak, nereden bakılır?

    SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

    Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı bu yıl UZI oldu.

    En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu.

    En çok dinlenen albüm yine UZI’nin El Chavo albümü olarak açıklandı.

    2022’de Spotify’da en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak da Sezen Aksu yer aldı.

    En çok dinlediği grup ise Duman oldu.

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