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        Haberler Spor Futbol 26 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları

        26 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları

        26 Haziran Dünya Kupası maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Grup aşamasında kritik karşılaşmaların oynanacağı günde, takımlar son 32 turuna yükselme yolunda sahaya çıkacak. "Bugün kimin maçı var?", "26 Haziran Dünya Kupası maçları saat kaçta?" soruları yanıt ararken, günün fikstürü ve maç saatleri de netleşti. İşte 26 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı ve günün karşılaşmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 26 Haziran Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının son haftasında oynanacak kritik mücadeleler öncesinde futbolseverler, bugün hangi takımların sahaya çıkacağını ve maçların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte 26 Haziran Dünya Kupası maç takvimi, bugünün karşılaşmaları ve merak edilen tüm detaylar...

        2

        26 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI:

        F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

        Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

        3

        D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

        Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

        I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

        Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

        4

        TURNUVAYA 3 PUANLA VEDA ETTİK

        2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 ardından ise ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olan milliler, ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda etti.

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