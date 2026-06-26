26 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI: Bugün kimin maçı var? Dünya Kupası maçları

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan 26 Haziran Cuma günü de hız kesmeden devam ediyor. Grup maçlarının son haftasında oynanacak kritik mücadeleler öncesinde futbolseverler, bugün hangi takımların sahaya çıkacağını ve maçların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte 26 Haziran Dünya Kupası maç takvimi, bugünün karşılaşmaları ve merak edilen tüm detaylar...