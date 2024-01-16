Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.032,34 %-0,15
        DOLAR 30,1038 %0,07
        EURO 32,8893 %-0,27
        ALTIN 1.981,87 %-0,30
        FAİZ 41,41 %0,56
        GÜMÜŞ GRAM 22,37 %-0,42
        BITCOIN 42.753,00 %0,15
        GBP/TRY 38,1366 %-0,50
        EUR/USD 1,0912 %-0,37
        BRENT 78,13 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 3.240,36 %-0,30
        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel 18 Ocak Perşembe: A101'e yemek masası takımı geliyor! A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile A101 indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        A101'e yemek masası takımı geliyor! İşte 18 Ocak Perşembe A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu

        A101'e, 'Aldın Aldın' kataloğu kapsamında bu Perşembe (18 Ocak) birçok ürün geliyor. Küçük büyük ev aletleri, beyaz eşya, elektrikli moped, tekstil ürünleri ve yemek masası takımı gibi farklı kategorideki birçok indirimli ürün A101 şubelerinde yer alacak. İşte, 18 Ocak Perşembe, A101 aktüel ürünleri listesi ile 'Aldın Aldın' kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu 18 Ocak... A101'e 18 Ocak Perşembe günü farklı kategoriden birçok ürün geliyor. Bu haftaki aktüel kataloğu dahilinde A101 şubelerinde tost makinesi, elektrikli süpürge, bavul seti, yemek masası takımı, buzdolabı, mutfak eşyaları, pijama, ev tekstili gibi birçok indirimli ürün satışa çıkıyor. İşte, 18 Ocak Perşembe A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu...

        2

        A101 AKTÜEL 18 OCAK PERŞEMBE

        Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL

        Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL

        Kiwi Dik Süpürge 649 TL

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL

        Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL

        Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL

        Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

        Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL

        Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL

        Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL

        Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL

        3

        A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

        Büyük Boy PP Valiz 769 TL

        Büyük Orta PP Valiz 669 TL

        Büyük Küçük PP Valiz 569 TL

        JUNO Kadın Havuz Tabanlı Yıldız Desenli Peluş Terlik 129 TL

        Kılıflı Sıcak Su Torbası 29,90 TL

        Ayakkabı Tampası 8,50 TL

        Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL

        Canlı Çiçek Kaktüs 9,90 TL

        4

        A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 18 OCAK PERŞEMBE

        SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL

        SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

        REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

        5

        Mermer Desenli Katlanabilir Masa 549 TL

        Motivasyon Matarası 1 Litre 54,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 79,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 74,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 69,90 TL

        Basic Saklama Kabı 1500 ml 15,90 TL

        Kapaklı Sığ Kare Kase 44,90 TL

        Deco Trend Saklama Kabı 3x625 ml 27,90 TL

        6

        Çift Kişilik Naturel Nevresim Seti 379 TL

        Tek Kişilik Süpersoft Baskılı Battaniye 249 TL

        Dijital Baskılı Halı Örtüsü 4m2 299 TL

        Welsoft Dolgulu Kırlent 89,90 TL

        Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 100x100 cm 219 TL

        Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL

        Bay / Bayan Tam Fermuarlı Scuba Sweatshirt 239 TL

        Bayan Pijama Alt 139 TL

        Penti Bayan Termal Tayt 109 TL

        Penti Bayan Termal Külotlu Çorap 109 TL

        7

        Toshiba 43' Full HD Android Tv 9.499 TL

        HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

        Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL

        Canon Tank Yazıcı 3.899 TL

        Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL

        Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL

        8

        A101'E BU HAFTA ELEKTRİKLİ MOPED GELİYOR!

        9
        10
        11
        12
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı!
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        "Sınırda huzur hattı kurulmalı"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var