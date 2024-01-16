A101'e yemek masası takımı geliyor! İşte 18 Ocak Perşembe A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu
A101'e, 'Aldın Aldın' kataloğu kapsamında bu Perşembe (18 Ocak) birçok ürün geliyor. Küçük büyük ev aletleri, beyaz eşya, elektrikli moped, tekstil ürünleri ve yemek masası takımı gibi farklı kategorideki birçok indirimli ürün A101 şubelerinde yer alacak. İşte, 18 Ocak Perşembe, A101 aktüel ürünleri listesi ile 'Aldın Aldın' kataloğu...
A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu 18 Ocak... A101'e 18 Ocak Perşembe günü farklı kategoriden birçok ürün geliyor. Bu haftaki aktüel kataloğu dahilinde A101 şubelerinde tost makinesi, elektrikli süpürge, bavul seti, yemek masası takımı, buzdolabı, mutfak eşyaları, pijama, ev tekstili gibi birçok indirimli ürün satışa çıkıyor. İşte, 18 Ocak Perşembe A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğu...
A101 AKTÜEL 18 OCAK PERŞEMBE
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL
Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL
Kiwi Dik Süpürge 649 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL
Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL
Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL
Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL
Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Büyük Boy PP Valiz 769 TL
Büyük Orta PP Valiz 669 TL
Büyük Küçük PP Valiz 569 TL
JUNO Kadın Havuz Tabanlı Yıldız Desenli Peluş Terlik 129 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası 29,90 TL
Ayakkabı Tampası 8,50 TL
Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL
Canlı Çiçek Kaktüs 9,90 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU 18 OCAK PERŞEMBE
SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 549 TL
Motivasyon Matarası 1 Litre 54,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 79,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 74,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 69,90 TL
Basic Saklama Kabı 1500 ml 15,90 TL
Kapaklı Sığ Kare Kase 44,90 TL
Deco Trend Saklama Kabı 3x625 ml 27,90 TL
Çift Kişilik Naturel Nevresim Seti 379 TL
Tek Kişilik Süpersoft Baskılı Battaniye 249 TL
Dijital Baskılı Halı Örtüsü 4m2 299 TL
Welsoft Dolgulu Kırlent 89,90 TL
Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 100x100 cm 219 TL
Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL
Bay / Bayan Tam Fermuarlı Scuba Sweatshirt 239 TL
Bayan Pijama Alt 139 TL
Penti Bayan Termal Tayt 109 TL
Penti Bayan Termal Külotlu Çorap 109 TL
Toshiba 43' Full HD Android Tv 9.499 TL
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL
Canon Tank Yazıcı 3.899 TL
Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL
Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL
A101'E BU HAFTA ELEKTRİKLİ MOPED GELİYOR!