A101 aktüel ürünler kataloğu perşembe günü raflarda! 8 Şubat 2024 A101 indirimli ürünleri
A101 aktüel 8 Şubat 2024 kataloğu paylaşıldı. Farklı kategorilerden birçok ürün sınırlı sayıda satışa sunulacak. A101 8 Şubat 2024 Perşembe Aldın Aldın kataloğunda; elektrikli moped ile küçük ev aletleri dikkat çekti. Ayrıca bu hafta A101'de koltuk ve halı yıkama makinesi 4.899 TL, bambu kesme tahtası 129 TL, evcil hayvan mama çeşitleri raflardaki yerini alacak. İşte, 8 Şubat 2024 A101 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de ev eşyalarından, teknolojik aletlere, dekorasyondan temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte, 8 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler güncel katalog...
A101 AKTÜEL 8 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
HI-LEVEL Ultra HD WEBOS Smart Led TV - 11.999 TL
ONVO 43" Full HD Android 13 Smart Led TV - 6.899 TL
TCL Cel Telefonu - 2.599 TL
Piranha Akıllı Bileklik - 199 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık - 239 TL
SEG Çamaşır Makinesi - 10.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı - 18.499 TL
SEG Bulaşık Makinesi - 9.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 4.899 TL
Singer Dikiş Makinesi - 3.999 TL
kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici - 649 TL
Aprilla Epilatör - 349 TL
Hometech Saç Şekillendirici Fırça - 439 TL
Kiwi Çelik Kettle - 349 TL
A101'E ELEKTRİKLİ MOPED GELİYOR!
Volta Apec APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 44.990 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü - 129 TL
Keramika Desenli Seramik Kupa - 37,50 TL
Ölçü Bardağı - 19,90 TL
Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı - 89,90 TL
Keramika Desenli Pasta Tabağı - 39,90 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak - 59,90 TL
Rakle Dekorlu Kokulu Mum - 44,90 TL
Essenso Tava ve Sahan Seti - 449 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi - 329 TL
Döküm Kek Kalıbı - 219 TL
Geyik Figürlü Matara - 99,90 TL
Benekli Kase - 34,90 TL
Motivasyon Matarası 2'li - 199 TL
BU HAFTA A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ
Whiskas Yetişkin Sığır Etli Kuru Kedi Maması - 179,90 TL
Whiskas Etli Yaş Kedi Maması - 13,70 TL
Whiskas Biftekli Yaş Kedi Maması - 47,90 TL
Pedigree Biftekli Yaş Köpek Maması - 47,90 TL
Friskies Somonlu Yaş Kedi Maması - 10,90 TL
Kiwi Evcil Hayvan Elektrik Süpürgesi ve Tüy Kurutma Bakım Seti - 2990 TL
Kiwi Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı - 699 TL
Kiwi Evcil Hayvan Tarama Fırçası - 69,90 TL
Kiwi Evcil Hayvan Lazeri - 24,90 TL
Challenge Kuzu Etli YetişKin Kedi Maması - 499 TL
Çift Kişilik Baza Başlık Set - 7.199 TL
Tek Kişilik Baz Başlık Set - 3.749 TL
Therapy Süngerli Yatak - 1.649 TL
Bamboo Yaylı Yatak - 1.799 TL
Kabin Boyu PP Valiz - 569 TL
PP Makyaj Çantası - 329 TL
Casio Kadın/Erkek Kol Saati - 799 TL
Juno Kadın Sevgililer Günü Terliği - 69,90 TL
Lotus Toka - 17,50 TL
Kuru Çiçek Buketi - 44,90 TL
4+1 Merdiven - 579 TL
Oyuncak İtfaiye ve Harç Kamyonu - 74,90 TL
Oyuncak Bloklu İtfaiye Arabası - 58,90 TL
Oyuncak Saklama Kutulu Yapboz - 89,90 TL
Metropol Kutu Oyunu - 119 TL
Hafıza Oyunu - 48,90 TL
Oyuncak Bez Bebek - 84,90 TL
Pisa Tower Kule Oyunu - 89,90 TL
Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi - 29,90 TL
Lila Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 489 TL
Silk&Blue Bayan Şortlu Takım 2'li - 199 TL
Bayan Melanj Yarım Fermuarlı Polar - 169 TL
Bay Uzun Kollu Pijama Takımı - 229 TL
Burcu Cam Domates Salçası - 99,90 TL
Kemal Kükrer Gurme Balzamik Sirke - 59,90 TL
Pınar Az Yağlı Yoğurt - 89 TL
La Vache Aui Rit Sürülebilir Lor Peyniri - 29,50 TL
Milka Çikolata Çeşitleri - 29,90 TL
Tariş Pekmez Çeşitleri - 44,50 TL
Pınar Sarımsaklı ve Frenk Soğanlı Labne - 37 TL
Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 79,50 TL
Aqua Di Polo Parfüm Çeşitleri - 99,50 TL
Elseve Saç Güzelleştirici Krem - 89,50 TL
Sio Bulaşık Deterjanı - 65 TL
Ülker Çokomel Dev - 4 TL
Eti Peynir Kremalı Pizza Kraker - 12 TL
Sefer Usta Özsüt Dondurulmuş Tiramisu - 90 TL