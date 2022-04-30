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Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi!

Abdullah Avcı, Trabzonspor'la Süper Lig'de zafere ulaşarak hem bordo-mavililerin hem de kendisinin lig hasretini bitirdi. Başakşehir'de kıyısından döndüğü şampiyonluğu 38 yıl sonra Trabzon kentine getiren Avcı, 23 yıllık kariyerinin de en büyük başarısına ulaştı.

  • 01
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Trabzonspor, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşırken yazılan tarihin başında Abdullah Avcı vardı. Usta teknik adam, Başakşehir'le çok yaklaşıp alamadığı kupalara Trabzonspor'da kavuştu. 
  • 02
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Bordo-mavililerle ilk olarak geçen sezon eski takımı Başakşehir'i Süper Kupa'da yenerek kulüpler seviyesinde kariyerinin ilk kupasını kazanan Avcı, bu sezon ise baştan sona üstün götürdüğü ligde zafere ulaştı.
  • 03
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Bordo-mavililerle kariyerindeki puan rekorunu kıran Avcı, Süper Lig'deki şampiyon hocalar arasına da adını sonunda yazdırmış oldu. İşte 58 yaşındaki Avcı'nın 23 yıllık teknik adamlık kariyerinde Süper Lig şampiyonluğuna olan yolculuğundan kesitler...
  • 04
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    ZİYA DOĞAN'IN YANINDA BAŞLADI

    Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.
  • 05
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Avcı, burada bir süre oyuncu-antrenör olan Aykut Kocaman'ın da yardımcılığını yaptı.
  • 06
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    İLK KUPA 17 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI İLE GELDİ

    2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.
  • 07
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Genç milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Milliler, Peru'daki Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda da dördüncü olmayı başardı.
  • 08
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    İSTANBUL BŞ'DEN MİLLİ TAKIM'A...

    Avcı, Haziran 2006'da o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, Türkiye Kupası'nda 2010'da finale çıksa da Beşiktaş'a penaltılarla kaybetti.
  • 09
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Burada 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak Avcı'nın, A Milli Takımı'ndaki görevi 21 ayda son buldu. Büyük umutlarla başlayan macera hayal kırıklığına dönüştü.
  • 10
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    KÖTÜ SONUÇLAR VE GERİLEME DÖNEMİ

    Hollandalı Guus Hiddink'in yerine getirilerek, 17 Kasım 2011'de Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sözleşme imzalayan Avcı, sözleşme süresini tamamlayamadan görevinden ayrıldı.
  • 11
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    A Milli Futbol Takımı, Avcı döneminde 6'sı resmi, 12'si özel olmak üzere oynadığı 18 maçta 6 kez kazandı, 8 yenilgi aldı, 4 maçta da berabere kaldı. A Milli Futbol Takımı, bu dönemde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlara göre FIFA sıralamasında 30 basamak (28'den 58'e) geriye düştü.
  • 12
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    YİNE BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLAYAN YÜKSELİŞ

    Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te eski adıyla İstanbul BŞ olan önceki takımı Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
  • 13
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    AVRUPA KUPASINA KATILDI

    Teknik direktör Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katıldı. Turuncu-lacivertliler, bir sonraki yılda da aynı dereceyi tekrarladı.
  • 14
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    2017'DE PUAN REKORU

    Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
  • 15
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    BİR KUPA FİNALİ DAHA PENALTILARLA KAYBEDİLDİ

    Türkiye Kupası'nda Aykut Kocaman'lı Konya'ya finalde penaltılarla kaybeden Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırdı. Ancak elemede Sevilla'ya takıldı.
  • 16
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    ŞAMPİYONLUK ELİNDEN KAYIP GİTTİ

    2017-18'i yine zirve yarışı verip 3. sırada noktalayan Avcı, ertesi sene ise fırsat tepti. 8 puan farkla lider götürdüğü sezonun son 8 haftasında büyük çöküş yaşayan Başakşehir, sadece 1 kez kazanabildi. Bir maç kala Galatasaray'a da mağlup olan Avcı, şampiyonluğu Galatasaray'a bıraktı ve yine zafere ulaşamadı.
  • 17
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    BEŞİKTAŞ DÖNEMİ VE 2. HAYAL KIRIKLIĞI

    Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 18 hafta takımın başında sahaya çıkarak kısa bir süre görev yaptı. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 239 günlük sürede 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı, dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
  • 18
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

     
  • 19
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    TRABZONSPOR VE KUPALAR

    Beşiktaş'tan 25 Ocak 2020'de ayrılan Avcı, 10 Kasım 2020'de ise Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı ve beklediği kupalara sonunda ulaştı.
  • 20
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    SÜPER KUPA'YLA ORTAYA ÇIKAN KASKET!

    27 Ocak 2021'de eski takımı Başakşehir'i Süper Kupa'da yenerek siftah yapan Avcı, burada kulübün efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'dan esinlenerek kupa töreninde kasket takarak şampiyonluk hikayesini de yazmaya başlamış oldu.
  • 21
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Kasket moda olurken Trabzonspor da tıpkı eski günlerdeki gibi şampiyonluğa ulaştı.
  • 22
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada lig şampiyonluğu yaşadı.
  • 23
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

    37 SEZONLUK HASRET 535 GÜNDE BİTTİ

    10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırdı. Avcı bu zaferle 23 yıllık kariyerindeki en büyük zafere de ulaşmış oldu.
  • 24
    Abdullah Avcı'nın zaferi! 23 yıl bu kupayı bekledi

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