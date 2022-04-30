ŞAMPİYONLUK ELİNDEN KAYIP GİTTİ

2017-18'i yine zirve yarışı verip 3. sırada noktalayan Avcı, ertesi sene ise fırsat tepti. 8 puan farkla lider götürdüğü sezonun son 8 haftasında büyük çöküş yaşayan Başakşehir, sadece 1 kez kazanabildi. Bir maç kala Galatasaray'a da mağlup olan Avcı, şampiyonluğu Galatasaray'a bıraktı ve yine zafere ulaşamadı.