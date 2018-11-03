Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Artık sabrımız taşmaya başladı. Hakemin gözünün önünde rakibimizden taca çıkan topu rakibimize verdiler ve sonra gol oldu. Allah'ın bir adaleti vardır, biz yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz.

Yeter artık yeter! Başka başkanlar gibi biz de çıkıp ona buna bağırıp, VAR'a mı bağıralım? Yazık günah. Biz ayrıcalık istemiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz! Yeter artık! Yan hakemin gözü önünde top rakipten çıkıyor, hakem topu rakibe veriyor ve gol oluyor. Başka söyleyecek bir şeyim yok.

Yakında federasyon seçimleri olacak, biz de bakacağız. İnsanlar ne halde, sahaya girecekler! Ben de kalp krizinden gidebilirdim. Gördüğünüzü çalın, gördüğünüzü verin. Herkes elini vicdanına koysun. Buraya kadar geldi artık ya! Taraftarımızın da, yönetimin de, teknik heyetimizin de sabrı taştı. Allah aşkına yeter ya! Ne gereği var bunun ya! Ne görüyorsanız, onu çalın.

Son derece üzgünüm. Fenerbahçeli oyuncuların hepsini tek tek içeri soktum. Onlar bizim misafirimiz. Belhanda'nın boynu kıpkırmızı, gördünüz. Kavga benim hiç tarzıma uymayan bir şey. Penaltı pozisyonunda Muslera topu uzaklaştırmıştı, Fenerbahçeli oyuncu sonra geldi. O penaltı da tartışılır, onu da söyleyeyim.

Hocayı ve Hasan Şaş'ı çıldırtan şey nedir? Fatih hocamız taç pozisyonu için Allah aşkına VAR'a bir bakın diyor ama bakmıyorlar."

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