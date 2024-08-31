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        Adana Demirspor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor-Galatasaray maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ligde üçte üç yapan sarı-kırmızılılar, Young Boys hezimeti sonrası yara sardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:54
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        Galatasaray farkla yara sardı
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        Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray rahat bir galibiyet alarak rakibini 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan goller Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (k.k.) Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim'den geldi.

        Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile bir penaltıdan yararlanamazken tek golünü ise yine penaltıdan Gravillon ile buldu. Üçte üç yapan Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

        Maça hızlı başlayan Galatasaray 9. dakikada öne geçti. Metehan Baltacı'nın uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, genç kaleci Deniz'in de hatasını affetmedi ve skoru 1-0'a getirdi.

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        Golden sonra da ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı: Barış Alper'in pasında topla buluşan Mertens, arka direkteki Icardi'ye kesme bir orta açarken Semih Güler ters bir dokunuşla kendi ağlarını havalandırdı.

        Dakikalar 31'i gösterdiğinde bu kez Barış Alper Yılmaz sahne aldı. Gelişen hızlı atakta Adana Demirspor savunmasını eksik yakalayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper sol ayağıyla aşırtma bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.

        39. dakikada fark 4'e çıktı: Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yükselttiği topta Mertens arka direkte boş pozisyonda topun gelişine çok sert vurdu. Direğe çarpan top uzak köşeden ağlara gitti.

        61. dakikada Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla yerden sektirip vuruşunda durumu 5-0'a getirdi.

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        Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Adana Demirspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı: Kadir Sağlam, Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim'in ceza sahası içinde elle oynama ihtimali nedeniyle pozisyonu izlemeye gitti.

        Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı vuruşunda soluna iyi uzanan Muslera direk dibinde topu kurtardı.

        78. dakikada Maestro'nun derin pasında ceza sahası içine hareketlenen Fougeu, Jelert ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, beyaz noktayı gösterdi.

        Andrew Gravillon, Muslera'nın müdahalesine rağmen penaltıda topu ağlara gönderdi. Durum 5-1'e geldi.

        Galatasaray, 89. dakikada penaltı kazandı. Deniz, Michy Batshuayi'nin penaltısında gole izin vermedi.

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