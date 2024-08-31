Adana Demirspor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray rahat bir galibiyet alarak rakibini 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan goller Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (k.k.) Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim'den geldi.

Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile bir penaltıdan yararlanamazken tek golünü ise yine penaltıdan Gravillon ile buldu. Üçte üç yapan Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray 9. dakikada öne geçti. Metehan Baltacı'nın uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, genç kaleci Deniz'in de hatasını affetmedi ve skoru 1-0'a getirdi. REKLAM MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ Golden sonra da ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı: Barış Alper'in pasında topla buluşan Mertens, arka direkteki Icardi'ye kesme bir orta açarken Semih Güler ters bir dokunuşla kendi ağlarını havalandırdı.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde bu kez Barış Alper Yılmaz sahne aldı. Gelişen hızlı atakta Adana Demirspor savunmasını eksik yakalayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper sol ayağıyla aşırtma bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 39. dakikada fark 4'e çıktı: Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yükselttiği topta Mertens arka direkte boş pozisyonda topun gelişine çok sert vurdu. Direğe çarpan top uzak köşeden ağlara gitti.

61. dakikada Galatasaray'da kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla yerden sektirip vuruşunda durumu 5-0'a getirdi. REKLAM Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Adana Demirspor VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı: Kadir Sağlam, Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim'in ceza sahası içinde elle oynama ihtimali nedeniyle pozisyonu izlemeye gitti. Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı vuruşunda soluna iyi uzanan Muslera direk dibinde topu kurtardı.