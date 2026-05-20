        Aksa Şarj akaryakıt istasyonunu şarj noktasına dönüştürdü

        Aksa Şarj akaryakıt istasyonunu şarj noktasına dönüştürdü

        Aksa Şarj, Bena Kahve ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Eskişehir–Ankara Karayolu üzerinde daha önce akaryakıt hizmeti veren tesisi Şarj-In konseptiyle tamamen elektrikli araç şarj istasyonuna dönüştürdü. Türkiye'de ilk kez yüzde 100 bir dönüşümle hayata geçirilen bu uygulama, şehirler arası güzergahlarda elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:08
        Akaryakıt yerini şarj ünitesine bırakıyor

        Aksa Şarj, karayolları üzerinde elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirmek amacıyla stratejik bir dönüşümü hayata geçirdi.

        Eskişehir–Ankara Karayolu üzerindeki Bena Kahve ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, bu noktadaki geleneksel akaryakıt hizmeti sonlandırılarak tesis Aksa Şarj’ın yeni nesil Şarj-In istasyonuna dönüştürüldü.

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Baykal, "Bena Kahve ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Türkiye’de ilk kez bir akaryakıt istasyonunu tamamen elektrikli araçlara hizmet veren bir şarj noktasına dönüştürdük. Şarj-In, elektrikli mobilitenin ana ulaşım arterlerinde güçlü bir altyapıyla desteklenmesini sağlayan yeni nesil bir enerji durağını temsil ediyor. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, Türkiye’de e-mobilite dönüşümünün güçlü bir göstergesi olmasının yanı sıra ulaşımın elektrikli geleceğini temsil eden öncü bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi.

        AYNI ANDA 4 ARACA ŞARJ HİZMETİ

        Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde hayata geçirilen bu yüzde 100 elektrikli araç şarj istasyonu dönüşümü, karayolu üzerindeki geleneksel akaryakıt istasyonu modelinin elektrikli mobiliteye uyumlu şekilde yeniden kurgulanabileceğini ortaya koyuyor.

        Aksa Şarj, Şarj-In istasyonunda 240 kW ve 160 kW kapasiteli iki ayrı ultra hızlı şarj ünitesi ile aynı anda 4 araca şarj imkanı sağlanıyor.

        İstasyonda kurulan altyapı, talep artışına paralel olarak ilave ultra hızlı şarj üniteleri ve ek araç kapasitesiyle kademeli olarak büyütülebilecek esnek bir planlama anlayışıyla tasarlandı.

        Şarj-In istasyonunda ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetine ilişkin fiyat bilgilerine kolayca ulaşabilmesi için bir fiyat panosu da yer alıyor.

