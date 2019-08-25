Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Aksaray'ın Oscar kalite ödüllü Goji Berry'si dünyaya ihraç ediliyor

İHA

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü Goji Berry, Aksaray’dan tüm dünyaya ihraç ediliyor. Anavatanı Tibet olan ve Türkiye’de Kurt Üzümü olarak bilinen Goji Berry birçok hastalığa da iyi gelirken, çiçeğinden dallarına kadar her şeyi çeşitli gıda maddesi olarak tüketiliyor

Oscar kalite ödüllü Goji Berry

2017 yılında Türkiye’de yapılan ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışmasında Oscar ödülüne layık görülen Goji Berry ayrıca tıbbi aromatik bitki olarak değerlendiriliyor. Yapraklarından çay ile turşu, dallarından tavuk yemi, çiçeklerinden bal, meyvesi hem kuru hem de yaş olarak tüketilen Goji Berry, ayrıca marmelatından meşrubatına kadar birçok alanda değerlendiriliyor. Aksaray’da 57 dekar arazide Goji Berry yetiştiren, yıllık kuru olarak 5 ton, yaş olarak da 18 ton ürün alan Mehmet Çekil (51),bu yıl rekoltesini yüzde 50 daha artırmayı hedefliyor. Goji Berry’nin sıkıntısız bir üretimi olduğunu ifade eden Çekil, artan yoğun taleplere ise yetişemediğini belirterek, “Goji Berry yetiştiriyoruz. 6 yıl oldu bu bahçeyi kuralı. Goji Berry’nin anavatanı Çin, ama bizim topraklarımız için de çok uygun bir bitki. 800 rakımın üzerinde her yerde yetişebiliyor. Su isteği az olan bir bitki. Özellikle 4.-5. yaşından sonra hemen hemen su hiç istemiyor diyebiliriz. Bakımı oldukça az. Haziran ayında çiçek açmaya başlıyor Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor ve meyve veriyor. Goji Berry tek yönlü bir bitki değil. Arıcılık için de çok büyük faydaları var. Sürekli çiçek açtığı için balı çok kaliteli. Yaprağından çay yapılabiliyor. Yaprağı da satılıyor. Goji Berry’nin şu anda Türkiye’de en çok kurusu tüketiliyor. Dünyada yaşı da çok rağbet görüyor. Başka ülkelerde meyve suyu yapılıyor, marmelatı yapılıyor, turşusu yapılıyor. Biz reçelini ve turşusunu yaptık. Bayağı da ilgi gördü” dedi.

“GOJI BERRY TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Goji Berry üreticisi Mehmet Çekil, ürettiği ürünleri dünyaya ihraç ettiğini belirterek, “Şu anda ürettiğimiz Goji Berry’nin büyük bir kısmı yurtdışına gidiyor. Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere Goji Berry gönderiyoruz. Kilosu 80 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Satışında bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı yeterli bahçeler olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Goji Berry çok şeye faydası olan bir bitki. Tıbbi aromatik bitki. Başta kanser, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, prostata iyi geliyor, idrar yollarına iyi geliyor. Vücutta ödem varsa ödeme iyi geliyor, kan basıncını ayarlıyor, insülin kullanmayan şeker hastalarına faydası var. Hücre yenileme özelliği var. Bu bitki Çin’de gençlik iksiri olarak tanınıyor. Çok faydalı bir bitki” ifadelerini kulandı.

“2017’DE OSCAR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ"

6 yıldır Goji Berry üretimi yapan Mehmet Çekil’in Goji Berry’si 2017 yılında Aksaray’ı temsilen girdiği ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışmasında Oscar ödülüne layık görüldü. Üretici Çekil, “2017 yılında ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması’na Aksaray’ı temsilen Goji Berry ile katıldık. Orada bizim ürünümüz Goji Berry Tarım Oscar’ı ödülüne layık görüldü. Goji Berry’i Hasan Dağı eteklerinde yetiştiriyorum ve tüm dünyaya satıyorum. Bizim toplamda 57 dekar Goji Berry bahçemiz var. Geçen yıl kuru olarak 5 tona yakın ürün aldık. Yaş olarak da 17-18 ton ürün aldık. Bu yıl yüzde 50 daha artmasını bekliyoruz” diye konuştu.
“Amacımız tıbbi aromatik bitki üretimini geliştirmek”
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, üreticileri tıbbi aromatik bitkilere yönlendirerek çeşitliliği artırdıklarını belirterek, “İlimizde tıbbi aromatik bitki olarak gözüken Goji Berry 57 dekar bu bahçemizde üretilmekte olup ilimiz tıbbi aromatik bitkilere çok uygundur. Her türlü toprakta yetişebildiğinden ve su sıkıntısı olmadığından dolayı ilimizde şu anda tıbbi aromatik bitkilere geçiş var. Bizim amacımız da çiftçilerimize tıbbi aromatik bitkileri daha da öğretip artırarak ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak. Bu çiftçimiz de 6 sene önce buna başladı. Biz kendisine her türlü teknik desteği verdik. İnşallah ilimizde tıbbi aromatik bitkileri artırarak alternatif gelir kaynakları oluştururuz” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Özellikle Hasan Dağı’nda Goji Berry yetiştirilmesi bizim için bir değerdir. Biz Aksaray Ziraat Odası olarak bu tarz üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Her zaman yanlarındayız. Üreticimiz burada Goji Berry üretiyor. Goji Berry’nin ağacından, yaprağından çay yapılıyor. Ayrıca bal da yapılıyor. İnsan sağlığı üzerinde ciddi şekilde etkili oluyor. Çiftçimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ise, “İl Tarım müdürlüğümüz, İŞKUR ve ziraat odamız iş birlikteliğiyle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ve tarımsal alanda yaşayan kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik çeşitli projelerimiz var. Burada da temennimiz katma değeri yüksek bu ürünün daha yaygın hale gelmesi, hem meslek edindirme kurslarımız kapsamında, hem arıcılık başta olmak üzere ki bu ürünün arıcılığa da çok ciddi desteği katkısı var. Hem bir taraftan meslek edindirme kurslarımız, hem de istihdam boyutu ile burada tekrar bir değerlendirmemiz söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğu Anadolu'dan Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 kurbanlık
İŞ-YAŞAMDoğu Anadolu'dan Kurban Bayramı'nda 255 bin 975 ...
Ticaret dünyasından Meksika çıkarması
İŞ-YAŞAMTicaret dünyasından Meksika çıkarması
Yok yılını yaşıyor, fiyatı ikiye katlandı - Haberler
İŞ-YAŞAMYok yılını yaşıyor, fiyatı ikiye katlandı
5 bin ağaç dikecek
İŞ-YAŞAMİzmir'e 5 bin ağaç dikecek
Dolar son dakika! Dolar fiyatları neden yükseldi?
İŞ-YAŞAMDoların indirim fobisi
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
İŞ-YAŞAMAntalya rekor kırdı
Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
İŞ-YAŞAMTrakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
Çin'den ABD'ye 75 milyar dolarlık yeni vergi - Haberler
İŞ-YAŞAMABD'ye 75 milyar dolarlık misilleme
Balıkçıların yeni sezonda umudu hamsi
İŞ-YAŞAMBir hafta kaldı! Balıkçıların umudu hamsi
Kiraz ihracatında rekor sevinci
İŞ-YAŞAMKirazda rekor geldi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X