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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Altay-Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Altay-Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Altay, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:39 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:39
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        Altay evinde kazandı
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        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Ali Yılmaz, Ali Uğurtan Demirtaş, Mehmet Pekmezci

        Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 90+3 Kuban Altunbudak), Salih Sarıkaya, Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 89 Onur Efe), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah (Dk. 84 Arda Gezer), Özgür Özkaya

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi, Şahverdi Çetin (Dk. 62 Orhan Nahırcı), Melih İnan, Bardhi, Camara (Dk. 75 Dembele), Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Koray Kılınç,

        Goller: Dk. 43 Koray Kılınç (Ankara Keçiörengücü), Dk. 68 Paixao (Penaltıdan), Dk. 73 Deniz Kadah (Altay)

        Sarı Kartlar: Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Deniz Kadah (Altay), Dk. 54 Muharrem Cinan, Dk. 60 Erkam Develi, Dk. 67 Melih İnan, Dk. 79 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

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