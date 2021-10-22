ALTIN FİYATLARI 22 Ekim Cuma günü yani haftanın son işlem günü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için altın fiyatları 22 Ekim alış ve satış tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...