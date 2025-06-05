Alvaro Morata yol ayrımında
Galatasaray'ın deneyimli forveti Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımla geleceği konusunda kritik bir dönemece girdi. İspanyol yıldız, kulüpte kalıp kalmama kararını hem sportif hem de kişisel faktörler doğrultusunda şekillendirmeye hazırlanıyor.
Morata Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. Bu kararda en büyük etkenlerden biri ise, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen’in durumu.
Nijeryalı golcünün takıma katılması halinde, Morata forma şansı bulamayacağını düşünerek takımdan kesin olarak ayrılacak.
Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Morata’nın beklentisi net: Düzenli oynama garantisi.
2028 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı ile yer almak isteyen 31 yaşındaki futbolcu, bu hedef doğrultusunda sürekli sahada olmak istiyor.
Morata’nın, yedek kalacağı bir senaryoya sıcak bakmadığı, bu yüzden de Galatasaray teknik heyetinden net bir rol talep ettiği öğrenildi.
Kariyeri boyunca Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Morata, Galatasaray'daki futbol organizasyonunu bu takımlarla kıyaslıyor.
Kulüp yapısından ziyade organizasyonel unsurlarda farklılıklar olduğunu dile getiren Morata’nın, bu farklara adapte olmakta zaman zaman zorlandığı belirtiliyor.
İstanbul’u ve taraftarı sevdiği bilinen yıldız futbolcunun, özel yaşamı da kararında etkili olabilir.
Eşi Alice Campello’nun mesleği gereği İtalya ya da İspanya gibi ülkelerde yaşaması gerektiği, bu nedenle çiftin uzun vadede Türkiye’de kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.