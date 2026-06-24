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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Amara Diouf: Bana gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım

        Amara Diouf: Bana gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli milli futbolcu Amara Diouf, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki oyuncu Amara Diouf, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

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        "BANA GÖSTERİLEN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

        Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Diouf, "Bana güvenlerini sahaya yansıtacağım, ondan hiç şüphem yok. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bana gösterdiğiniz o güveni ve taraftarın sevgisini boşa çıkarmayacağım. Fenerbahçe formasını ilk giydiğimde çok duygulandım. Herkesin hayali Fenerbahçe gibi büyük bir takımda olmak. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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        SADIO MANE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Senegal'in efsane oyuncusu Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Amara Diouf, "Sadio Mane, Senegal'deki bütün genç futbolcuların olmak istediği isim. Mane'nin geldiği noktalara ben de çalışarak geleceğim. Sadio Mane'nin yerine oyuna girdiğimdeki duyguları tarif edemem, o an çok duygulanmıştım. Çocukluğumdan beri onu televizyonda seyrediyordum. Bana bugünleri gösterdiği için Allah'a şükrediyorum." diye konuştu.

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        "FİZİĞİM, TEKNİĞİM VE PATLAYICI GÜCÜM ÖN PLANA ÇIKIYOR"

        Forvet hattında her yerde oynayabildiğini vurgulayan Senegalli futbolcu, "Buradaki atmosferi gördüm. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Böyle bir taraftara karşı böyle bir statta oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de çok Senegalli oyuncu oynadı. Ben de onların yaptıklarının üzerine eklemek istiyorum. Fiziğim, tekniğim ve patlayıcı gücüm ön plana çıkıyor. Bir an önce sahada olmak için heyecanlıyım. İnşallah takımıma yardım edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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