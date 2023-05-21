SÜPER LİG'DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU MAÇ YOK MU?



Süper Lig dahil Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde bu hafta maçlar, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle oynanmayacak. Süper Lig'de 36. hafta maçları, 30 Mayıs Salı günü aynı saatte (20:00) oynanacak.



Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Ümraniyespor ile Başakşehir ise Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle hükmen galip sayılacak.