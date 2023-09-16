Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun okul başarısını artırmanın anahtarı bunda gizli!

Uykunun vazgeçilmez olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Johns Hopkins All Children's Hospital 'a göre uyku çocuklar için çok daha önemli. Yeterli uyku almamak depresyon, obezite ve yüksek tansiyonla ilişkilendirilmiştir.

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Healthline'a göre 6-17 yaş arası ABD'li çocukların yarısından fazlası her gece 9 saatten az uyuyor ve bazı uzmanlar bunu çocuklar arasında bir halk sağlığı sorunu olarak adlandırıyor. Bu, okula erken başlama saatlerine, ekran başında çok fazla zaman geçirmeye ve diğer dış baskılara bağlanabilir.