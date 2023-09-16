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        Haberler Yaşam Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun okul başarısını artırmanın anahtarı bunda gizli!

        Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun okul başarısını artırmanın anahtarı bunda gizli!

        Araştırmalar, küçük çocuğunuz için 10 saat uykunun anaokulu başarısının anahtarı olduğunu öneriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:12
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        Uykunun vazgeçilmez olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Johns Hopkins All Children's Hospital'a göre uyku çocuklar için çok daha önemli. Yeterli uyku almamak depresyon, obezite ve yüksek tansiyonla ilişkilendirilmiştir.

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        Amerikan Pediatri Akademisi, 3-5 yaş arası çocukların gecede 10-13 saat, 6-12 yaş arası çocukların ise gecede 9-12 saat uyku almasını önermektedir.

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        Healthline'a göre 6-17 yaş arası ABD'li çocukların yarısından fazlası her gece 9 saatten az uyuyor ve bazı uzmanlar bunu çocuklar arasında bir halk sağlığı sorunu olarak adlandırıyor. Bu, okula erken başlama saatlerine, ekran başında çok fazla zaman geçirmeye ve diğer dış baskılara bağlanabilir.

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        UYKU SOSYAL, DUYGUSAL VE AKADEMİK ÖĞRENMEYİ NASIL ETKİLER?

        Pediatrics'te yayınlanan yeni bir araştırma, anaokuluna başlayan çocukların gece başına en az 10 saat uyuduklarında sosyal, duygusal ve akademik açıdan daha iyi durumda olduklarını buldu. Araştırmaya 230 aile dahil edildi ve katılımcıların yüzde 23,1'i ırksal/etnik azınlık ailelerine mensuptu.

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        Araştırmacılar, okul yılı başlamadan önce de dahil olmak üzere anaokulu okul yılı boyunca çocukların dört farklı noktasındaki uyku ölçümlerini analiz etti.

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        Düzenli olarak her gece en az 10 saat uyuyan çocukların sosyo-duygusal, öğrenme katılımı ve akademik alanlarda daha iyi sonuçlara sahip olduğunu buldular.

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        Sonuçlar, çocukların anaokuluna başlamadan önce sağlıklı uyku zamanı rutinleri oluşturduklarında yıl boyunca daha iyi performans gösterdiklerini gösterdi.

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        Araştırmacılar, ebeveynlerin çoğu zaman kontrol edilemeyen yoğun çalışma programlarının, çocukların uyku programlarını etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, diğer çalışmaların da doğruladığı gibi, ekran başında geçirilen zamanın uyku kalitesinde rol oynadığını da vurguladılar.

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        Healthline'a göre Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi, 2-5 yaş arası çocukların hafta içi bir saatten, hafta sonları ise üç saatten fazla ekran başında kalmamasını öneriyor.

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        Yetersiz uyku için diğer risk faktörleri arasında federal yoksulluk sınırının altında yaşamak, yeterli uyku alma konusunda bakıcı eğitiminin olmayışı, olumsuz ev yaşamı durumları ve zihinsel sağlık yer alır. Çocuğunuzun ekran başında geçirdiği süreyi sınırlayarak, uykunun önemi hakkında konuşarak ve tutarlı bir uyku vakti rutini takip ederek daha iyi bir uyku çekmesine yardımcı olabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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