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Antakya'daki Gazi Mahallesi'nde yıkılan binanın altında 3 kişi için kurtarma çalışmaları başladı

Hatay merkezli deprem sonrası Antakya ilçesinde hasarlı olan bazı binalar yıkıldı. İlçedeki Gazi mahallesinde yıkılan binanın altında kalan 4 kişiden biri kurtarılırken diğerleri için çalışma başlatıldı

Antakya'daki Gazi Mahallesi'nde yıkılan binanın altında 3 kişi için kurtarma çalışmaları başladı
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HABERTURK.COM

Hatay'da üst üstü yaşanan depremlerin ardından bölgede bulunan hasarlı binaların bazıları yıkıldı. Antakya'nın Gazi Mahallesi'nde bulunan bir bina depremle birlikte yıkılırken enkaz altında 4 kişi kaldı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 1 kişiyi çıkardı. Ekipler 3 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, ambulansların hazır halde beklediği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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