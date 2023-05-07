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Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları, beIN Trio ekibi ve Fırat Aydınus değerlendirdi

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  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 12: Amir Hadziahmetovic'e sarı kart gerekir mi?

    Bülent Yıldırım: Burada bir ikili mücadele var. Bu tamamen kazara gelen bir basma. Etkisiz bir basma, basma diye tabir edilmez. Dikkatsiz bir faul. Sarı kart verilmemesi doğru diye düşünüyorum.

    Deniz Çoban: 4. hakemin yardım edeceği fikrindeyim. Hakem açısından eleştirmiyorum. Beşiktaşlı oyuncunun kontrolsüz davrandığını düşünüyorum. Çelme takıyor ve tendonuna doğru basıyor. Net bir sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

    Seçim Demirel: Aslında niyeti topla oynamak ama kazara rakibine takılıyor ve o ayak devam edince basıyor görüntüsü var. Ben de burada bir sarı kart düşünmüyorum. Faul yeterli.

    Fırat Aydınus: Amir'in rakibinin ayağına bastığı pozisyon net sarı kart.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 22: Fernando'ya gösterilen sarı kart

    Deniz Çoban: Tartışmaya açık olmayacak şekilde net bir sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Bu gecikmiş, ayağa basma. Kontrolsüz faulün net bir örneği. Sarı kartın doğru olduğu düşüncesindeyim.

    Seçim Demirel: Ayağa basma var kontrolsüz. Çok net bir sarı kart.

    Fırat Aydınus: Fernando'nun Gedson'un ayağına bastığı pozisyonda sarı kart doğru.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 27: Bünyamin'in penaltı beklediği pozisyon

    Bülent Yıldırım: Burada ayağa herhangi bir basma, dize müdahale olmadığı olmadığı fikrindeyim. Welinton ayağını riskli bir yere koydu ama temas görmüyorum. Bence devam kararı doğru. Tam olarak basmıyor, penaltı yok, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

    Deniz Çoban: Penaltıyı gerektirecek bir hamle yok. Oyuncuya karşı yapılmış kontrolsüz bir hamle yok.

    Seçim Demirel: Ortak bir top. 3 oyuncunun da niyeti topla oynamak, 3 oyuncu da topa ayağını uzatıyor. Herhangi bir oyuncunun, herhangi bir oyuncuya hareketlerini kısıtlayacak, penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yok. Herhangi bir ayağa basması da söz konusu değil. Devam kararı doğru.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 30: Welinton'un Haji Wright'a müdahalesi sonrası avantajın ardından kart gerekiyor mu?

    Deniz Çoban: Avantaj sonrası mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Kontrolsüz hareketten, sportmenliğe aykırı hareketten sarı kart çıkacaktır. Hakem için ölü noktalarda birisi ama 4. hakemin önünde. 4. hakemin uyarması lazım. Net bir sarı kartlı ihlal olduğunu düşünüyorum.

    Bülent Yıldırım: Avantajın oynatılması doğru ama dönüşte Welinton'un sarı kart görmesi gerekiyordu.

    Seçim Demirel: Ben de kesinlikle sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Hakem belki kaçırabilir ama el yüze geliyor. Net bir sarı kart gerekiyordu burada.

    Fırat Aydınus: 30. dakikada Welinton'un Wright'ı arkadan yere indirdiği pozisyon. Avantaj kararı doğru, geri dönüp sarı kartını göstermesi gerekiyordu.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 31: Sarı kartı bulunan Fernando'nun serbest vuruşu hemen kullanması?

    Bülent Yıldırım: Hakem yerine giderken, beklenmedik anda Fernando atışı kullanıyor. Nuri Hoca, "Eyvah" diyor çünkü bu kuralı biliyor. Erken kullanım söz konusu. Hakem hukuku ne gerektiriyor, ikinci sarı karttan Fernando'nun ihracı gerekiyor. Burada prosedür atlanmış.

    Deniz Çoban: Topun yerde sabit olması lazım. Mete Kalkavan'ın haberi yok, oyuncunun topu eline aldığından. Barajı çizdirdikten sonra sırtını dönerek yer almaya gidiyor Mete Kalkavan. Başından sonuna sorunlu devam eden serbest vuruş yönetiminin sonunda, bir oyuncu hakemin izni olmadan başlıyor. Bu oyuncunun sarı kart var. Normal şartlarda bu oyuncunun ihracı bekleniyor. Bu kadar basit bir konudan oyuncu ihraç mı edilir ama kural, istenen bu. İhracı bu.

    Seçim Demirel: Muhtemelen düdüğümü bekle dedi burada, oyuncu burada bu ikaza rağmen erken başladığı için kurallar gereği ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekiyordu.

    Fırat Aydınus: Fernando'nun düdük çalmadan faulü kullanması sarı kart gerektirir. Öncesinde de Mete Kalkavan söylüyor düdükten önce kullanma diyor ama sarısı da vardı Fernando'nun.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 52: Saiss'ın Fredy müdahalesinde devam kararı doğru mu?

    Bülent Yıldırım: Doğru. İnanılmaz derece hafif bir temastan faydalanıp, kol temasını hissettikten sonra topa gitmeyip sportmenliğe aykırı bir şekilde yere bıraktığını görüyorum Fredy'nin. Burada bir faul ve kart çıkmaz.

    Deniz Çoban: Kolay bırakıyor kendisini yere. Ustaca bırakmış. Oyuncuyu da kendisi çekiyor.

    Seçim Demirel: Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 58: Doğukan'ın Gedson'a müdahalesinde sarı kart gerekiyor mu?

    Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışma yok. Sarı kart olması gerektiği fikrindeyim. Topa uzanma şansı yokken Doğukan, riskli bir hamleyle arkadan savuruyor ayağını. Net bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Kontrolsüz bir faul ve sarı kart olmalı.

    Deniz Çoban: Oyuncuya arkadan yaptığı müdahalenin sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum.

    Seçim Demirel: Kontrolsüz bir hareket var ve sarı kart olmalıydı diye düşünüyoruz.
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 73: Aboubakar'ın penaltı beklediği an

    Deniz Çoban: Benim açımdan tartışılacak bir tarafı yok. Bu bir itmedir, itme pozisyonlarında VAR'ın çok fazla hareket alanı yoktur. Oyuncunun bu itmeden ne kadar etkilendiği, etkilenmedi hakemin kontrolündedir. Mete Kalkavan, görüyor, çok net bir şekilde yeterli bulmadım diyor. Benim açımdan net bir penaltı. Bir de sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum.

    Bülent Yıldırım:Ömer Toprak son derece profesyonel bir şekilde, hızını, topa vurma zamanlamasını çok iyi ayarlayan Aboubakar'ı o kadar doğru bir zamanda itiyor ki... Tam yükselip topa vuracağı esnada, çok küçük ama etkili bir itme yapıyor. Penaltı olduğunu ve sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum.

     
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Seçim Demirel: Aboubakar topla oynamak istiyor. Kesinlikle arkadan yapılmış ve topla oynama niyeti olmadan yapılmış bir itme olduğu için ben de penaltı olması gerektiğini düşünüyorum.

    Fırat Aydınus: Ömer'in Aboubakar'a ceza sahası içerisinde yaptığı şarj, bence penaltıyı gerektiren bir müdahale. Ama sana göre bana göre olan, yoruma açık bir pozisyon. Hakem kararına saygı duyulmalı. VAR'ın karışmaması doğru."

     
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Dakika 80: VAR incelemesi ve Bünyamin'e gösterilen kırmızı kart?

    Bülent Yıldırım: Bu temas yapıldığı anda, bariz gol şansı kriterlerini değerlendirirken, topun yönü, atağın yönü, kontrol olasılığı, topun hızı, kaleye olan mesafe... Bunlara bakınca bariz gol şansının tüm kriterleri var. Bu pozisyon kırmızı kart. 

    Deniz Çoban: Benim açımdan da bariz gol şansı. MHK değişmeden önce bariz gol şansı pozisyonlarında yorumların hakemlere bırakılması yönünde tavırları vardı o zamanki yöneticilerin. Bu tarz pozisyonlara karışmıyorlardı.

     
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladılar

    Seçim Demirel: Bariz gol şansı kriterlerinin oluştuğunu düşünüyorum. Bu bir kırmızı kart.

    Fırat Aydınus: 80. dakikadaki pozisyonda, bariz gol şansı kriterlerine baktığımızda bence pozisyon kırmızı kart. Burada da penaltıdaki gibi bu kriterler doğrultusunda hakemin bir yorumu mevcut. Fakat buradaki hata, penaltiya karışmayan VAR'ın bu pozisyona karışması olmuştur

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