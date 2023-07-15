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        Arsenal rekor ücretle Declan Rice'ı transfer etti!

        Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Arsenal, İngiliz milli oyuncu Declan Rice'ı kadrosuna katarak transferde bombayı patlattı. Londra ekibinin West Ham United'a ödeyeceği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 15:35
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        İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal, West Ham United'dan Declan Rice'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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        Londra ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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        REKOR KIRDI!

        İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Declan Rice için West Ham'a 116 milyon euro bonservis bedeli ve 6 milyon euro da bonuslar olmak üzere toplam 122 milyon euro ödenecek.

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        Rice böylece, transferine en yüksek bonservis bedeli ödenen İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

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        Daha önceki rekor, Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'e aitti.

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        İngiltere Milli Takım formasını da giyen Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham'la 50 resmi maça çıkarken 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.

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