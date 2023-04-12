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Aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

WhatsApp'ın yakın bir zaman sonra çıkacak yeni özelliği ile kullanıcılar tek bir WhatsApp hesabını aynı anda 4 akıllı telefonda kullanabilecek. Pek, özellik ne zaman kullanılacak?

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  • Artık aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

    4 FARKLI TELEFONDA TEK BİR HESAP KULLANILABİLECEK

    Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşmakta olan yeni bir Android beta sürümü özelliğini kullanıcılarına ulaştırdı. Şu anda beta sürümünde olan özellik ile bir WharsApp hesabı 4 farklı akıllı telefondan aynı anda kullanılabiliyor. 
  • Artık aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

    Geçtiğimiz yıl "Çoklu Cihaz" isimli bir özellik yayınlayan WhatsApp, bu özellikle kullanıcıların bir telefon ve bir masaüstü veya web sürümü üzerinden bağımsız şekilde kullanılmasını sağladı. Şimdi de WhatsApp bu "Çoklu Cihaz" özelliğini genişletmeye çalışıyor.
  • Artık aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

    Son Android beta sürümünde çıkan bu özellik bir hesabın dört farklı cihaza kadar bağlanmasını sağlayacağını belirtmiştik. Eklenen yeni cihazlar, otomatik olarak senkron olacak ve böyelelikle kullanıcılar, hiçbir mesajı da kaçırmayacak.
  • Artık aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

    PEKİ YENİ WHATSAPP 4 FARKLI CİHAZ KULLANIMI NASIL OLACAK?

    - İlk olarak ikinci cihaza WhatsApp'ı yükleyin ve giriş ekranına dokunun.

    - "Bir cihaz bağla" seçeneğine dokunun.

    - Ana cihaza gidin ve "Bağlı Cihazlar" menüsüne girin.

    - Ana telefonunuzda "Cihaz bağla" seçeneğine dokunun.

    - İkinci cihaz ile QR kodunu ana cihazdan okutun.

     
  • Artık aynı WhtasApp hesabı 4 farklı telefondan kullanılabilecek!

    Artık iki telefondan WhatsApp'ınıza erişebilirsiniz. Gerektiği zaman üç ve dördüncü telefona kadar bağlayabilirsiniz. Ancak sürüm şu anda sadece WhatsApp beta da kullanılıyor. iPhone sahipleri ve WhatApp'ın diğer sürümlerini kullananlar resmi olarak yayımlanana kadar bekleyecekler. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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