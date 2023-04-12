Artık iki telefondan WhatsApp'ınıza erişebilirsiniz. Gerektiği zaman üç ve dördüncü telefona kadar bağlayabilirsiniz. Ancak sürüm şu anda sadece WhatsApp beta da kullanılıyor. iPhone sahipleri ve WhatApp'ın diğer sürümlerini kullananlar resmi olarak yayımlanana kadar bekleyecekler.