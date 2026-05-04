ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

BORSA İSTANBUL'DA PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ŞÖYLE:

ASELSAN 015.520.000.000

Destek Faktoring 999.999.090

Enka İnşaat 800.000.000

Garanti BBVA 140.000.000

Tüpraş 789.714.760

Koç Holding 911.666.970

BİM Birleşik Mağazaları 900.000.000

Türk Hava Yolları 760.000.000

Akbank 140.000.000

Türkiye İş Bankası 749.574.300

*Piyasa Değeri (TL)