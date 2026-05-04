        ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

        ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

        Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 13:41 Güncelleme:
        2 trilyon TL değeri aşan ilk şirket

        Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

        Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

        Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

        BORSA İSTANBUL'DA PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ ŞÖYLE:

        • ASELSAN 015.520.000.000
        • Destek Faktoring 999.999.090
        • Enka İnşaat 800.000.000
        • Garanti BBVA 140.000.000
        • Tüpraş 789.714.760
        • Koç Holding 911.666.970
        • BİM Birleşik Mağazaları 900.000.000
        • Türk Hava Yolları 760.000.000
        • Akbank 140.000.000
        • Türkiye İş Bankası 749.574.300

        *Piyasa Değeri (TL)

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
