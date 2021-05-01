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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un temelini yaz aylarında atacağız

Kanal İstanbul'un çok önemli bir şehircilik projesi olduğuna değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür, buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul’umuzda depremi tetiklemeyecektir. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız"dedi.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haberler
İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da, 24 Ocak 2020 depremi sonrasında TOKİ aracılılığı yapılan ve yapımı süren konutları yerinde inceledi daha sonrada açıklamada bulundu. Soruları da cevaplayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, "Yazın Kanal İstanbul’un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacak. Bizde bakanlık olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlanmalar çerçevesine gerek çevre düzenleme planı gerek 5 bin ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. Eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek milletimize hizmet ederek bu günlere geldik. Aynı aylayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür. Buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul’umuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarımıza zarar vermeyecektir. Çevreye ve ekolojik koridorlara ilişkin oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir. 500 bin nüfusu İstanbul’umuzun dönüşümü için rezerv, Ar-Ge alanlarımızla birlikte kullanacağız" şeklinde konuştu.

Proje içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alarak bir cazibe merkezi haline geleceğine değinen Kurum, "Doğallıkları ve güzellikleriyle İstanbul’umuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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