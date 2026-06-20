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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz"

        Bakan Şimşek: "Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon Euro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

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