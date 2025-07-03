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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35'e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50'ye indi. Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:10
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        "Enflasyonda belirgin yavaşlama başladı"
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Haziranda aylık enflasyon, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleşti.

        Dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyon yüzde 35’e geriledi. Ataletin yüksek olduğu hizmetlerde yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50’ye indi.

        Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti.

        Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak.

        Vatandaşlarımız müsterih olsun; gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."

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