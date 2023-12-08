Fenerbahçe Beko, Barcelona'da galibiyet peşinde!
THY EuroLeague'de çift maç haftası bu akşam oynanacak 6 karşılaşmayla sona eriyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamı Baskonia deplasmanında son saniyelerde galibiyeti kaçıran sarı lacivertli temsilcimiz, Barcelona karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, Barcelona Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili bilgiler...
Barcelona Fenerbahçe Beko maçı için artık geri sayım başladı. Bu akşam saat 22:30'da oyanancak mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Barcelona karşısına galibiyet için çıkacak. İşte, sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Barcelona Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...
BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.
KANARYA GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE
THY EuroLeague'de 12 haftada 6 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyla onuncu sırada yer alıyor.
Temsilcimizde bu akşam Georgios Papagiannis ile Metecan Birsen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard