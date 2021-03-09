Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve satan Batı Akdeniz bölgesi, yılın ilk 2 ayında bu ürünlerin dış satımında yüzde 26,58'lik artışa imza attı. Antalya, Isparta ve Burdur'dan 2 ayda 128 milyon 727 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı. Sektörün ihracat şampiyonu domates oldu. Domatesi, biber, nar, salatalık ve elma takip etti

Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor
AA

Örtü altı tarımda söz sahibi olan Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinde ihracat artmaya devam ediyor. Özellikle yaş sebze ve meyve dış satımı, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ocak-şubat döneminde bölgeden yapılan yaş sebze meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58 artarak 128 milyon 727 bin 381 dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler, Almanya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna oldu.

İHRACAT ŞAMPİYONU DOMATES

Bölgenin yaş sebze meyve ihracatında 38 milyon 285 bin 881 dolarla domates ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre domates ihracatı yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi.

Domatesi, 32 milyon 700 bin dolarla biber, 15 milyon 442 bin 651 dolarla nar ve 15 milyon 78 bin dolarla salatalık takip etti.

Özellikle Isparta'da yoğun şekilde üretilen elmanın ihracatından da 10 milyon 659 bin dolar sağlandı.

"KIŞ DÖNEMİNDE 3 DOMATESTEN 2'Sİ ANTALYA'DA ÜRETİLİYOR"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımda Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin ihracat potansiyelinde tarımın lokomotif sektör olduğunu belirten Çandır, "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yaklaşık yüzde 25'i sadece Antalya'dan gerçekleştiriliyor. Örtü altı tarımda lider Antalya'nın da bulunduğu bölge, yaş sebze ve meyvede sadece ülkesinin değil, yurt dışı ihtiyacını da karşılıyor." dedi.

Örtü altı yetiştiriciliğinde domates, fasulye, biber, mantar, patlıcan, salatalık gibi ürünlerin yüzde 50'sinden fazlasının Antalya'da üretildiğine işaret eden Çandır, kış döneminde 3 domatesten 2'sinin Antalya'da yetiştirildiğini dile getirdi.

Çandır, portakal, muz, avokado, çilek, yenidünya, kavun, bakla, karpuz, elma, limon, zeytin, armut, keçiboynuzu, nar gibi ürünlerin potansiyelinin de yüksek olduğunu bildirdi.

Antalya'nın örtü altı tarımın dışında zengin ürün çeşitliliğine de sahip olduğunu belirten Çandır, özellikle avokado üretiminin yüzde 81'inin Antalya'da yapıldığını ifade etti.

"KOTAYA RAĞMEN SEKTÖR BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Yaş sebze meyve ihracatı yapan bir şirketin sahibi Abdullah Bulut da özellikle salgın sürecinde sektörün ihracatta yüz güldürdüğünü söyledi.

Bölgeden 135 ülkeye ürün gönderdiklerini dile getiren Bulut, "Rusya'nın domatese uyguladığı kotaya rağmen sektör önemli bir başarıya imza attı. Kotanın bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz. İnsanların sağlıklı beslenebilmesi için taze sebze ve meyveye ulaşmaları engellenemez. Özellikle salgın döneminde önemi artan ürünlerin, sorunsuz bir şekilde dünya insanlarına ulaşması gerekir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşverenler yılın ikinci çeyreğinde istihdam artışı bekliyor
İŞ-YAŞAMİşverenler istihdam artışı bekliyor
Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef Avrupa pazarında payı artırmak
İŞ-YAŞAMHedef Avrupa pazar payını artırmak
Akkim, USK Kimya’yı satın aldı
İŞ-YAŞAMAkkim, USK Kimya’yı satın aldı
2020'de çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı
İŞ-YAŞAM2020'de 80 özelleştirme daha yapıldı
13 firmanın hizmet yeterlilik belgeleri iptal oldu
İŞ-YAŞAMTSE, 13 firmanın sözleşmesini feshetti
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut getirildi
İŞ-YAŞAMVarlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
Son dakika haberi: Fesih kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı uzatıldı
TT Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAM"2021’de yatırımı bu iki alan çekecek"
TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü
İŞ-YAŞAMTVF Genel Müdürü'nün istifa edeceği iddia edildi
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?