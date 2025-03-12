Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen: 0 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 0 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Bavyera ekibi, bu maçı da 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        B. Münih sürprize izin vermedi
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, Bay Arena'daki maçı da 2-0 kazandı.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies attı.

        Bayern'de ilk golü atan Harry Kane, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol atmayı başaran ilk İngiliz futbolcu oldu.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde çeyrek final bileti altı. Bayer Leverkusen, turnuvaya veda etti. Bayern Münih, çeyrek finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı