MEHMET DEMİRKOL: Cenk ve Aboubakar, aynı oyuncular değil ama diğer herkes rolünde olunca iş daha kolay oluyor. Beşiktaş’ın çok güçlü bir A planı var. Bu plan, herhangi bir sebeple arızaya uğradığında ikinci bir plan ortaya koyamıyor belki. Ama hemen hiç vazgeçmeden, hiç moral bozmadan A planına geri dönebiliyor.