Buradan hem federasyon kurullarına hem de MHK'ye seslenmek istiyorum. İçinizde birazcık vicdan varsa, birazcık adalet duygusu varsa bu kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sene başından beri bu yarışında dışında tutmaya çalışmanız, hiçbir fayda getirmedi. Beşiktaş bu yarışın içerisinde var olduğunu gösterdi. İki rakibini de farklı yenerek bunu yaptı. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici. Bu koltuklardan kalktığınızda arkanızda bıraktığınız anılar, arkanızdan konuşulan söylemler sizi ayakta tutuyor. O yüzden bu kurullarda görev alan herkes bunun bilincinde olmalı. Bu ligle alakalı onlarca şaibe zaten konuşuluyor. Biz hiçbir zaman elimizde belgeler var, bildiklerimiz var, sonra konuşuruz söylemleri yapmadık. Biz bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bildiğimiz bir şey var, o da şimdiye kadar adaletli bir lig olmadı. Bugün, bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük.