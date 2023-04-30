Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine Alexandru Maxim'i alarak yaptı.