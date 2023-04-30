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Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı

Beşiktaş, Galatasaray'ı Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-1 yenerek puanını 65'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken zirve yarışında da söz sahibi oldu. Vodafone Park'ta bir derbiden daha galibiyetle ayrılan Beşiktaş ayrıca Galatasaray karşısında ikili averajı da lehine çevirdi

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  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti.

     
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.

    Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    10 MAÇTA 26 PUAN TOPLADI

    Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    VODAFONE PARK'TA YİNE DERBİ KAYBETMEDİ

    Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    İKİLİ AVERAJI LEHİNE ÇEVİRDİ

    Siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    SAISS SİFTAH YAPTI

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti.

     
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    AMİR HADZİAHMETOVİC İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

    Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

    Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

    Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

     
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçta uzun süre sahaya çıktığı onbiri bozmadı.

    Güneş'in saha içine ilk müdahalesi 84. dakikada geldi.

     
  • Beşiktaş, derbi galibiyetiyle zirve için umutlandı! Derbiden sonra Beşiktaş'ın güncel puan durumu nedir?

    Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine Alexandru Maxim'i alarak yaptı.

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