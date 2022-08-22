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Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü Weghorst, Nkoudou, Muleka ve Rosier'in golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Spor yazarları Beşiktaş - Karagümrük maçını yorumladı

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  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    UĞUR MELEKE: Weghorst tribünlere hayran, tribünler de ona hayrandı dün aslında! Mario Gomez ruhunu formasının içine saklamış çalışkan Weghorst ve arkadaşları dün sezonun en iyi futbolunu Karagümrük’e karşı oynadılar. Çok iştahlı, çok coşkululardı. 
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Birinci dakikadan son ana kadar denediler, risk aldılar, gol aradılar ve tüm Dolmabahçe ahalisini gülümseterek gönderdiler evlerine. Ancak müsabakanın bu kadar tek taraflı olmasında Karagümrük’ün cesur deplasman oyununun da rolü olduğunu unutmamak gerek.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Takım olarak üst düzey bir oyun ortaya konuldu. Organize ataklar vardı. Öne çıkan oyuncular, kalitenin artmasında önemli rol oynadılar. Aldığı her topla rakip savunmasını dağıtan, ceza sahasına giren, ortalar yapan, bir de gol atan Nkoudou harika bir maç çıkardı.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Attığı golün yaratıcısı oldu. Savunmadan çıkardığı uzun topu takip etti. Salih’in verdiği pasa müthiş bir koşu ile yetişip topu ağlara gönderdi. Nkoudou çok çalıştı. Bir atlet gibi sürekli koştu. Zincirinden kopmuş gibiydi. Hızına yetişmek mümkün olmadı. Karşısına kim çıkarsa çıksın geçti. Aldığı hiçbir pası kaybetmedi. 70 dakika bu tempoyu sürdürdü. Tek başına bir takım gibiydi.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    ATTİLA GÖKÇE: Mutlu, huzurlu, gururlu.. Enerjik, dinamik, sempatik… Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta taraftarıyla buluşmasının alkışlarla kutlandığı gecenin özeti. Günün en önemli gerçeği, bence, Valerien Ismael’in Alanya’daki hatalarından ders çıkarmış olmasıydı. Kendisiyle ilgili kuşkuları da bir ölçüde azalttı.. 
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Weghorst’un iki kez ofsayta yakalanması, yine Weghorst, Muleka ve Salih’in direkten dönen topları da gösteriye dahildi dün. İlk 60 dakikada Beşiktaş hem tempolu, hem baskılı, hem de üretken bir takım kimliği sergiledi. Ancak bu oyun enerji tüketimini de hızlandırıyor. Karagümrük’ün kurduğu baskı biraz da bu yorgunluğun karşılığı oldu. Laf aramızda Pirlo’nun nasıl bir oyun planladığını da merak ettim, fazla bir şey göremedim.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    AHMET ÇAKAR: Özellikle ilk yarıdaki futbola baktığımızda Beşiktaş, 'Türkiye'nin en iyi topunu ben oynuyorum' der gibiydi. İkinci yarı biraz rölanti biraz da Karagümrük'ün atağa çıkması ile maç sakinleşti. Söyleyeceğimiz şu; N'Koudou ve Salih şu anda Beşiktaş'ın en formda futbolcuları. Weghorst'un her zaman gol şansı yüksek. Ama Beşiktaş her ne kadar Karagümrük çok gelemese de defansif olarak çok iyi bir görüntü hissettirmedi. 
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    BİLAL MEŞE: Futbol biraz da şovdur. Bu unsur olmayınca, oyunun pek tadı-tuzu da olmuyor. İzlerken keyif alacaksınız, güzel hareketleri alkışlayacaksınız. Bunun içindir ki, Beşiktaş’ın ele-avuca sığmayan oyuncularından N’Koudou maça daha bir renk katıyor.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Oynadığı her maçta onu radarıma alıyorum. Topu ayağına aldığı anda, rakip eksiltiyor, üretiyor, asist yapıyor, ekstra goller de atıyor. Kartal’ın attığı ikinci golü gördünüz mü? Baş mimarı N’Koudou’dur. Düşünün savunmanın solunda, oyun sıkıştığı anda neredeyse 60 metreye yakın öyle bir pas attı ki, Rosier oyunu adeta terse yatırdı.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    O da topu Salih’e aktardı. Buraya kadar normal. Peki, o N’Koudou ne zaman ileri çıktı? Nasıl ciğerdir arkadaş... Gitti, ceza alanına girdi, Salih’in asistini şık bir golle taçlandırdı. Hadi siz siz olun, bu adamın peşine takılmayın. Çok özel bir oyuncudur benim penceremden.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    RIDVAN DİLMEN: Bu sonuç rakibin kötü oyunundan dolayı değil. Rakibi kötü oynatan ve savunmasız hale sokan Beşiktaş'ın yüksek tempolu oyunu ve yüksek hızda hücum etmesiydi. Wout Weghorst'un çok gol atacağını düşünüyorum. 
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Fiziğine rağmen çabuk oynayan bir oyuncu. Beşiktaş, Türkiye Ligi'nde kondisyon olarak çoğu takımdan önde olacaktır sezon genelinde. Hoca da 4-3-3'e geçtikten sonra artık takım hem coşkulu oynuyor, hem de çok pozisyona giriyor.
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    TÜMER METİN: Dolmabahçe'den taksiye binsen, maçı sorsalar size nasıldı maç diye 4-1 deyince güle oynaya bir maç oldu dersiniz. Ben de öyle derim ama son 20 dakika sezonun tamamına sirayet edecek mi, buraları nasıl onaracak Beşiktaş soruları biraz fiyakalarını bozdu. 
  • Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

    Yoksa skor 4-1. Karagümrük'ün sağ tarafını NKoudou içe dışa yıprattı çok iyi oynadı. Karagümrük için kötü bir gece yaşattı. Beşiktaş'ın golcüsü sadece golcü değil, defansif özellikleri de inanılmaz, takım defansına da inanılmaz yardımcı oldu. Son 20 dakikalık soru işaretli bölümün temel kaynağı Beşiktaş'ın orta sahası.

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