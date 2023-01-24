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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

Aboubakar'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler diğer mevkilere çevrildi. Siyah-beyazlılar, stoper ve orta saha için görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş'ta gündem transfer...
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Weghorst'un yerine Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gözler orta saha ve savunmaya yapılacak takviyeye çevrildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Saiss'in yanına tecrübeli bir ismi monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

    Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    İtalyan kulübüyle ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, daha önce anlaşma sağlayamadığı Kaan Ayhan'ı bu kez takıma kazandırmak istiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    ZAJC İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ta orta saha için düşünülen isimlerin başında ise Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc geliyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Sarı-lacivertlilerle yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç çıkmayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Siyah-beyazlılar, Sloven futbolcunun menajerleri ile temaslarını sürdürüyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    İtalya'dan da teklifler bulunan Zajc için yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken devre arasında kadroya katılması için Fenerbahçe ile de anlaşılması gerek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Siyah-beyazlılar, ara transferde uygun bir bonservisle bu takviyeyi gerçekleştirmeyi hedeflerken aksi halde gözler sezon sonuna çevrilecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    MULEKA İÇİN TEKLİF VAR AMA...

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'ya Mısır ekibi Al Ahly talip oldu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Al Ahly, Demokratik Kongolu futbolcu için 4 milyon Euro'luk teklif sundu.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    Ancak siyah-beyazlılar bu öneriye sıcak bakmıyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri...

    23 yaşındaki golcü için 3.3 milyon Euro bonservis veren Kartal, bu rakamı düşük buldu. 

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