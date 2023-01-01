BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler 3 Ocak Salı ve 6 Ocak Cuma günü satışa çıkacak. Yeni yılın ilk BİM aktüel kataloğunde yer alan ürünler ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. 6 Ocak 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda 19.50 TL, 49.50 TL, 79.50 TL ve 119,00 TL tek fiyat kampanyası ilgi gördü. İşte, 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...