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BEŞİKTAŞ YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Beşiktaş yeni başkanı için oy sayımları halen devam ediyor fakat resmi olarak 5893 oyu alan kişinin başkan olacağı belliydi. Bu sonuçlara göre Hasan Arat'ın yeni başkan olarak seçildiği açıklandı.

Hasan Arat: 6305

Serdal Adalı: 3972