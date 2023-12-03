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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika: BJK yeni başkanı kim oldu? İşte Beşiktaş seçim sonuçları… - Futbol Haberleri

        BJK yeni başkanı kim oldu? İşte Beşiktaş seçim sonuçları…

        Beşiktaş'ta yeni başkanının belli olacağı olağanüstü genel kurul için yapılan seçim sonuçlandı. Güncel olarak 10 sandığın açıldığı seçim hakkında araştırılan: "BJK yeni başkanı kim oldu? İşte Beşiktaş seçim sonuçları…" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 22:16 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:16
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        Bugün BJK Emlakjet Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan kongre hakkında araştırmalar devam ediyor. Sandıkların açıldığı seçim hakkında taraftarların araştırdığı: “BJK yeni başkanı kim oldu? Beşiktaş seçim sonuçları ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        2

        SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

        Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

        3

        HASAN ARAT'IN LİSTESİ

        Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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        BEŞİKTAŞ YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

        Beşiktaş yeni başkanı için oy sayımları halen devam ediyor fakat resmi olarak 5893 oyu alan kişinin başkan olacağı belliydi. Bu sonuçlara göre Hasan Arat'ın yeni başkan olarak seçildiği açıklandı.

        Hasan Arat: 6305

        Serdal Adalı: 3972

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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