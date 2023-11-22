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        Haberler Spor Futbol Brezilya Arjantin maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? - Futbol Haberleri

        Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 6. hafta mücadelesinde iki dünya devi Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbol dünyasında sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Brezilya Arjantin maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 04:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 04:46
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        Brezilya Arjantin maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu gece yarısının sabaha bağlandığı saatlerde oynanacak zorlu mücadele öncesi her iki takımın muhtemel ilk 11'leri, maçın başlama saati ve yayıncı kanalına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        BREZİLYA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Brezilya Arjantin maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 03:30'da oynanacak.

        Türkiye'de mücadelenin yayıncı kanalı bulunmuyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Brezilya: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Augusto; Bruno Guimaraes, Andre; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus

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        Arjantin: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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