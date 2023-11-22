Brezilya Arjantin maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? - Futbol Haberleri

Brezilya Arjantin maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? - Futbol Haberleri

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Brezilya Arjantin maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu gece yarısının sabaha bağlandığı saatlerde oynanacak zorlu mücadele öncesi her iki takımın muhtemel ilk 11'leri, maçın başlama saati ve yayıncı kanalına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...