BSH CEO’su Dr. Matthias Metz: “Türkiye, küresel stratejilerde etkin bir rol üstleniyor”

Türkiye’deki 30. yılını kutlayan BSH Türkiye, Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla, 5 fabrikası, lojistik ve servis ağı, 3.500’ün üzerinde satış noktası ve Ar-Ge merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza atan BSH Türkiye, 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda 130 ülke ve 4,6 milyar insanın bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin yönetim merkezi konumunda.

BSH CEO’su Dr. Matthias Metz, Türkiye’nin BSH için taşıdığı stratejik öneme ve gelecek vizyonundaki yerine dikkat çekti. Türkiye'nin küresel stratejilerde etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Metz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50'den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik Gelişen Pazarlar Bölgemizde, büyümeye devam ediyoruz. Türkiye’deki ekiplerimiz yalnızca Türkiye ve çevre pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Bu nedenle Türkiye, bizim için hâlâ kilit bir odak ve küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası.”

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Metz sözlerine şöyle devam etti: “Bu başarının merkezinde Tüketici Mutluluğu ve Müşteri Başarısı olarak adlandırdığımız tüketicileri memnun etmek ve iş ortaklarımızı desteklemek misyonumuz bulunuyor. Bu taahhüt dünyanın dört bir tarafında tek takım olarak hareket etmemizi sağlıyor.”

30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, şirketin Ar-Ge’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti.

30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar ABD doları olduğunu kaydeden Sığın, şunları söyledi: “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6,6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 ABD doları tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 ABD doları tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor.”

Sığın, BSH Türkiye’nin ihracat etkisiyle de uluslararası bir oyuncu olduğuna dikkat çekti. “30 yılda doğrudan ihracatımız 16,9 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor” diyen Sığın, BSH Türkiye’nin tüm ekosistemi için de bir “ihracat okuluna” dönüştüğünü ifade etti.