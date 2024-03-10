Altın alacaklar dikkat! İşte 10 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren gram altın fiyatı tarihi bir zirveyi gördü. 10 Mart 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 2.234,01 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Güncel altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!
Her gün yeni bir zirve gören gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 10 Mart Pazar günü ise rekor seviyeden 2 bin 233 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 608 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.233,70
Satış: 2.234,01
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,52
Satış: 2.179,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.573,92
Satış: 3.652,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.125,50
Satış: 7.305,20
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.295,67
Satış: 14.565,72
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.747,45
Satış: 16.164,89
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.274,27
Satış: 1.701,60
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.166,19
Satış: 2.311,96