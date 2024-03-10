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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Son dakika: 10 Mart 2024 Pazar hafta sonu anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 10 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren gram altın fiyatı tarihi bir zirveyi gördü. 10 Mart 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 2.234,01 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 10 Mart 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 08:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 08:11
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Güncel altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

        Her gün yeni bir zirve gören gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 10 Mart Pazar günü ise rekor seviyeden 2 bin 233 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 608 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 652 TL'den işlem görüyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.233,70

        Satış: 2.234,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.178,52

        Satış: 2.179,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.573,92

        Satış: 3.652,60

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.295,67

        Satış: 14.565,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.125,50

        Satış: 7.305,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.295,67

        Satış: 14.565,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.747,45

        Satış: 16.164,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.274,27

        Satış: 1.701,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.166,19

        Satış: 2.311,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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