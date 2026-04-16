        Haberler Ekonomi Otomobil Chery bu sefer de Nissan'ın kapısını çaldı! Hedef ortak üretim

        Japon otomobil üreticisi Nissan'ın, İngiltere'deki Sunderland fabrikasında ortak üretim için Chery ile temaslara başladığı öne sürüldü. Nissan, daha önce Güney Afrika'daki Rosslyn tesislerini de Çinli üretici Chery'nin yerel birimine devretmişti. Chery'nin daha önce Jaguar Land Rover (JLR) ile de İngiltere'de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştığı kaydedilmişti

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 12:17
        Chery ve Nissan'dan ortaklık görüşmesi

        Nissan, İngiltere’deki Sunderland fabrikasının kapasite kullanımını artırmak için Çinli otomotiv üreticisi Chery ile iş birliği görüşmeleri yürütüyor.

        Financial Times’ın haberine göre, taraflar söz konusu tesiste ortak üretim imkanlarını değerlendirmeye başladı.

        Haberde, Japon üreticinin Sunderland tesisinin halihazırda yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı ve bu nedenle üretim verimliliğini artıracak ortaklık seçeneklerinin gündemde olduğu belirtildi.

        Görüşmelere yakın dört kaynağa dayandırılan bilgilere göre, Nissan’ın tesisin kullanım oranını yükseltmek amacıyla farklı şirketlerle de temas halinde olduğu ifade edildi.

        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Öte yandan, Chery ile yapılan görüşmelerin henüz kesin bir anlaşmaya dönüşmeyebileceği de vurgulanıyor. Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Nissan, yılın başlarında Güney Afrika’nın Rosslyn kentindeki üretim varlıklarını Chery’nin yerel birimine devretmişti.

        Öte yandan, Chery de, Avrupa'daki ilk üretim tesisi için İspanya'nın Barselona kentindeki eski Nissan fabrikasını, İspanyol EV Motors ile ortaklaşa devralmıştı. Bu fabrikadaki üretim 2024 yılı sonunda başlamıştı.

        Chery'nin Nissan haricinde, Jaguar Land Rover (JLR) ile de İngiltere’de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştığı kaydedilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de tenis kortu tartışmasında güvenlik görevlisini darp ettiler

        Büyükçekmece'de iki kişi, iddiaya göre sitenin tenis kortunu kullanıma açmayan güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin uzun süre darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!