Chery bu sefer de Nissan'ın kapısını çaldı! Hedef ortak üretim

Nissan, İngiltere’deki Sunderland fabrikasının kapasite kullanımını artırmak için Çinli otomotiv üreticisi Chery ile iş birliği görüşmeleri yürütüyor.

Financial Times’ın haberine göre, taraflar söz konusu tesiste ortak üretim imkanlarını değerlendirmeye başladı.

Haberde, Japon üreticinin Sunderland tesisinin halihazırda yaklaşık yüzde 50 kapasiteyle çalıştığı ve bu nedenle üretim verimliliğini artıracak ortaklık seçeneklerinin gündemde olduğu belirtildi.

Görüşmelere yakın dört kaynağa dayandırılan bilgilere göre, Nissan’ın tesisin kullanım oranını yükseltmek amacıyla farklı şirketlerle de temas halinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Chery ile yapılan görüşmelerin henüz kesin bir anlaşmaya dönüşmeyebileceği de vurgulanıyor. Taraflardan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nissan, yılın başlarında Güney Afrika’nın Rosslyn kentindeki üretim varlıklarını Chery’nin yerel birimine devretmişti.

Öte yandan, Chery de, Avrupa'daki ilk üretim tesisi için İspanya'nın Barselona kentindeki eski Nissan fabrikasını, İspanyol EV Motors ile ortaklaşa devralmıştı. Bu fabrikadaki üretim 2024 yılı sonunda başlamıştı.

Chery'nin Nissan haricinde, Jaguar Land Rover (JLR) ile de İngiltere’de üretim yapmak üzere anlaşma imzalamaya yaklaştığı kaydedilmişti.