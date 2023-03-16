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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

Beşiktaş'ta Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin geleceği netleşiyor. İngiliz oyuncu için çarpıcı haberler ortaya çıktı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Beşiktaş, sezon başında kiraladığı Dele Alli'den beklediği verimi alamadı. Diğer taraftan Premier Lig ekibi Everton, sezon sonunda takıma dönecek olan oyuncusu için kararını verdi.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Dele Alli, bekleneni veremedi. Toplam 17 resmi maçta görev alan İngiliz oyuncu, 3 gollü katkı sağladı.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Dele Alli'nin bonservisini almayacak. 
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 8 milyon Pound değerinde opsiyonu bulunuyor.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Beşiktaş'ın bu opsiyonu kullanmamasının yanı sıra; Everton'ın da sezon sonu takıma dönecek olan 26 yaşındaki orta sahayla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Oyuncunun Everton'daki sözleşmesi de 2024 yazında sona erecek ancak Premier Lig ekibinin sözleşme sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Football Insider'da yer alan habere göre; Merseyside ekibi, Dele Alli'yi bir sezon daha kadroda tutmak yerine alacaklarını ödeyerek sözleşmesini feshedecek.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    2018 sonunda piyasa değeri 100 milyon Euro'yu bulan İngiliz oyuncu, kısa süre içerisinde performansını aratır hale geldi.

     
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Son olarak güncellenen değerlerle birlikte oyuncunun Transfermarkt'ta yer alan piyasa değeri 11 milyon Euro'ya kadar düştü.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    MK Dons altyapısından gelen oyuncu, en parlak dönemini Tottenham'da geçirmiş ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

    Pochettino'nun göz bebeği olan Dele Alli, Arjantinli teknik direktörün ayrılığının ardından dikiş tutturamadı.
  • Dele Alli'ye çifte şok! Beşiktaş ve Everton kararını verdi

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