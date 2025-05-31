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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti! - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!

        Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini noktaladı. Mertens, Galatasaray kariyerine 100. Süper Lig maçıyla veda etti. Belçikalı futbolcu, Galatasaray kariyerinde 136 resmi karşılaşmada 25 gol kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:46
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        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
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        Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini noktaladı.

        İtalya'nın Napoli takımında uzun yıllar forma giyen Dries Mertens, 2022-2023 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Söz konusu sezonda Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldız isimlerle birlikte takıma dahil olan Mertens, ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa önemli katkı sağladı.

        Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynadı.

        LİGDE 100 MAÇA ÇIKTI

        Dries Mertens, Galatasaray kariyerine 100. Süper Lig maçıyla veda etti.

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        Belçikalı futbolcu, Süper Lig kariyerindeki bu 100 maçta 20 kez ağları havalandırdı.

        136 RESMİ MAÇTA 25 GOL ATTI

        Dries Mertens, Galatasaray kariyerinde 136 resmi karşılaşmada 25 gol kaydetti.

        Süper Lig'de 100 maçta 20 gol atan 38 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki 9 müsabakada 1 kez rakip ağları havalandırdı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde forma giydiği 13 maçta 2 kez topu filelerle buluşturan Mertens, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde görev aldığı 12 müsabakada ise 2 gol kaydetti.

        Dries Mertens, forma giydiği 2 TFF Süper Kupa mücadelesinde ise skor üretemedi.

        GALATASARAY'DA 5 KUPA KAZANDI

        Belçikalı oyuncu, Galatasaray'da forma giydiği 3 sezonda toplam 5 kupa kazandı.

        Mertens, sarı-kırmızılı takımda 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, birer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası zaferi gördü.

        NAPOLI TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

        Dries Mertens, uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

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        Belçikalı oyuncu, 9 sezon formasını terlettiği İtalyan ekibinde görev aldığı 397 maçta 148 kez ağları havalandırdı.

        Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik'in önünde yer alıyor.

        BELÇİKA MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA 100'DEN FAZLA MAÇA ÇIKTI

        Dries Mertens, Belçika Milli Futbol Takımı'yla 109 maçta görev aldı.

        9 Şubat 2011 tarihinde Finlandiya ile oynanan hazırlık müsabakasında ilk kez milli formayı sırtına geçiren Mertens, Belçika Milli Takımı'yla çıktığı 109 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

        Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi yıldızlarla beraber oynayan Mertens, milli takımla kupa kazanma başarısı gösteremedi.

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