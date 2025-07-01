Dünya Kupası için 'ABD' tartışması!

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, son 16 turu maçları ile devam ediyor. 15 Haziran'da başlayan turnuvada 'olumsuz hava koşulları nedeniyle' ertelenen karşılaşmalar turnuvanın önüne geçti. Bazı maçlar hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başlarken, bazıları ise normal sürenin tamamlanmasına kısa süre kala hakemler tarafından durduruldu.

İlk olarak 18 Haziran'da TSİ 01.00'de oynanması planlanan Ulsan - Mamelodi Sundowns müsabakası gök gürültülü fırtına uyarısı nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Güney Kore ve Güney Afrika takımları arasında Orlando'da oynanan bu maçta tribünlerin boş kalması da eleştiri konusu oldu.

A Grubu 2. haftasında Palmeiras ile Al Ahly arasındaki mücadelede de fırtına uyarısı yapıldı. Maçın ilk yarı ve ikinci yarısında sıcak hava nedeniyle su molası verilirken, 61. dakikada skor tabelasında uyarı yazısı gösterildi. Yoğun yağış ve yıldırım tehlikesinden dolayı karşılaşmaya ara verilirken, taraftarların stadyumun kapalı alanlarına geçmeleri istendi. Daha sonra hava durumunun tehlike teşkil etmediği duyuruldu ve taraftarlar tekrardan tribünlere yerleşmeye başladı. İngiliz hakem Anthony Taylor da iki takımın oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak karşılaşmayı oynattı. REKLAM Gece saatlerinde oynanan Pachuca - Salzburg maçında da benzer durum yaşandı. Avusturya ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçilen ilk yarının ardından, 'yıldırım düşme tehlikesinden dolayı tribündeki izleyicilerin üst sıralara çıkmaları' istendi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle duran mücadele 97 dakika sonra hareket kazandı. Salzburg, müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. MİLLİ FUTBOLCULAR 2 SAAT BEKLEYİŞİN ARDINDAN SAHAYA ÇIKTI Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Yeni Zelanda'dan turnuvaya katılan Auckland City ile karşılaştı. Portekiz ekibi zayıf rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulurken, soyunma odasına uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 önde girdi. Orlando'daki Inter & Co Stadyumu'nda olumsuz hava koşulları gerekçesiyle ikinci yarının geç başlayacağı anonsu yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından takımlar sahaya çıkarken, Benfica müsabakayı 6-0 kazandı.