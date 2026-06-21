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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao maçında kazanan yok

        Ekvador ile Curaçao maçında kazanan yok

        2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 05:25 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda golsüz eşitlik

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. E Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmada Ekvador ile Curaçao sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

        İlk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olan Ekvador, son 16 umutlarını sürdürmek için çıktığı mücadelede aradığı golü bulamadı.

        Dünya Kupası sahnesindeki ilk deneyimini yaşayan Curaçao ise Almanya karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin ardından Ekvador karşısında savunmada daha dirençli bir görüntü ortaya koydu. Karayip ekibi, güçlü rakibi karşısında kalesini gole kapatarak turnuvadaki ilk puanını aldı.

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        Spor Bülteni - 19 Haziran 2026 (Filenin Sultanları 2'de 2 Yaptı)

        Bizim çocuklar 2. maçına çıkıyor. Milli Takımda eksik yok. BSL final serisi 4. maçı saat 20.00'de. Final serisinde durum 2-1. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

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