Ekvador ile Curaçao maçında kazanan yok
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Ekvador ile Curaçao karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 05:25 Güncelleme:
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. E Grubu'nda oynanan kritik karşılaşmada Ekvador ile Curaçao sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
İlk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olan Ekvador, son 16 umutlarını sürdürmek için çıktığı mücadelede aradığı golü bulamadı.
Dünya Kupası sahnesindeki ilk deneyimini yaşayan Curaçao ise Almanya karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin ardından Ekvador karşısında savunmada daha dirençli bir görüntü ortaya koydu. Karayip ekibi, güçlü rakibi karşısında kalesini gole kapatarak turnuvadaki ilk puanını aldı.
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