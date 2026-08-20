Çok turist ucuz tatil konseptinin sonu mu?

Yılın ilk 6 ayındaki turizm verilerine göre; Türkiye’ye gelen turist sayısı bu yılın ilk yarısında 630 bin kişi azaldı. Ama kasaya giren para neredeyse hiç değişmedi; 25,7 milyar dolar. Bu tablo, sektörün “çok turist, ucuz tatil” formülünden sessizce uzaklaştığının işareti mi?

Turizmci Murat Akbal, turizmde değişen anlayışı şöyle anlatıyor:

“ * 2025’in ilk 6 ayında Türkiye’yi 26 milyon 389 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl aynı dönemde bu sayı 25 milyon 759 bine geriledi, yani yüzde 2,4’lük bir kayıp. Normalde böyle bir düşüş turizm gelirine doğrudan yansır. Fakat yansımadı. Çünkü gelen turist daha uzun kaldı, daha çok harcadı. Gecelik ortalama harcama 106 dolardan 109 dolara, yabancı ziyaretçide ise 122 dolara çıktı. Yani Türkiye, daha az kapıdan daha fazla ceple çıktı.

* Yılın ilk üç ayı gayet iyi geçmişti: gelir yüzde 4,2 artışla 9,8 milyar dolara çıkmıştı. Ama Nisan-Haziran döneminde İran-İsrail-ABD hattında tırmanan gerilim, hava sahası kapanmaları ve artan akaryakıt maliyetleriyle birlikte tablo tersine döndü — gelir yüzde 2,6, ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 geriledi. Yılın ilk yarısındaki “istikrar” görüntüsü aslında birinci çeyrekteki kazancın, ikinci çeyrekteki kaybı örtmesinden ibaret.

* En sert kayıp İngiltere pazarında yaşandı: İlk 5 ayda İngiliz turist sayısı yüzde 8,2 eridi. Buna karşılık Rusya (2,65 milyon) ve Almanya (2,44 milyon) en büyük iki kaynak pazar olarak görece dayanıklı kaldı.

* Kapı girişlerinden alınan ilk verilere göre yabancı turist sayısı Temmuz’da yeniden artışa geçti — yüzde 2,6 artışla 7,33 milyona ulaşıldı. Bu, üçüncü çeyrek için ilk olumlu işaret.

* Sonuçta, 2026’nın ilk yarısı, Türkiye turizmi için bir kırılma değil, bir eşik oldu. Sektör artık “kaç turist geldi” sorusuyla değil, “o turist ne kadar harcadı, ne kadar kaldı” sorusuyla ölçülüyor. Bu formül şimdilik işe yaradı — ama Temmuz’daki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı, yılın geri kalanının gerçek sınavı olacak.”