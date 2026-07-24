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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Milli patent başvurusunda liderlik

        Milli patent başvurusunda liderlik

        Türk Telekom, patentten akademik yayınlara, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinden uluslararası standart geliştirme çalışmalarına uzanan Ar-Ge ekosistemiyle Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlayan girişimlerini açıkladı. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda son iki yıldır milli patent başvurusunda zirvede yer alan Türk Telekom, 2025 yılında akademik yayın sayısını yüzde 129, uluslararası standartlara katkı sayısını yüzde 237 artırarak Türkiye'nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Milli patent başvurusunda liderlik

        Yapay zeka, 6G, kuantum teknolojileri ve akıllı altyapılar gibi stratejik alanlara odaklanan Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine değer katıyor. Ar-Ge'yi kurum kültürünün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğini sürdürürken, Ar-Ge projeleri, akademik yayınlar ve uluslararası standartlara sunduğu katkılarla Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi.

        Yapay zeka, 6G, kuantum teknolojileri ve akıllı altyapılar gibi stratejik alanlara odaklanan Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine değer katıyor. Ar-Ge'yi kurum kültürünün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğini sürdürürken, Ar-Ge projeleri, akademik yayınlar ve uluslararası standartlara sunduğu katkılarla Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi.

        “AR-GE’Yİ TÜRKİYE’NİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN STRATEJİK BİR ALAN OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, patentlerimiz, akademik çalışmalarımız ve uluslararası standartların oluşmasına sunduğumuz katkılar bu vizyonun en somut göstergeleridir. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor, Ar-Ge’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Yapay zekâdan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz. Uluslararası kuruluşlarda üstlendiğimiz aktif rol ile geleceğin iletişim teknolojilerinin kurallarının belirlendiği platformlarda ülkemizin bilgi birikimini ve mühendislik yetkinliğini temsil ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, yalnızca Türk Telekom için değil, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi için de stratejik bir değer oluşturuyor. Türk Telekom olarak yerli bilgi birikimini yüksek katma değerli teknolojilere dönüştürmek, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

        MİLLİ PATENT BAŞVURUSUNDA LİDERLİK SÜRÜYOR

        2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak toplam 921 başvuruya ulaşan Türk Telekom, üst üste ikinci kez Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan kuruluş oldu. Geliştirdiği çözümlerin fikri mülkiyet hakkını alan Türk Telekom’un patent portföyü; yapay zekâ destekli ağ yönetimi, 5G ve ötesi teknolojiler ile 6G haberleşme teknolojileri, kuantum güvenli iletişim, Wi-Fi algılama teknolojileri, veri merkezi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin kritik teknoloji alanlarını kapsıyor.

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