Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ertuğrul Sağlam: İkincilik için bu maçı kazanmalıydık - Futbol Haberleri

        Ertuğrul Sağlam: İkincilik için bu maçı kazanmalıydık

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kazandıkları Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 00:15 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkincilik için bu maçı kazanmalıydık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ilk devre istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, Giresunspor'un direnç gösterdiğini aktardı.

        İkinci devrede güzel goller bulduklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

        "Ofansif anlamda organize ataklar yaptık, maçın genelinde 4 pozisyon bulup bir çok da pozisyon ürettik. Sonuç itibariyle kazanmamız gerekiyordu, özellikle gündüz oynanan maçlarda alttaki rakiplerimizin puan kayıplarından sonra bugünkü maç bizim için olmazsa olmaz bir karşılaşmaydı. Eğer ligde ikincilik için bir avantaj elde etmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyordu, sonuç itibariyle kazandık, mutluyuz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu