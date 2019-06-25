Hem sivil hem de askeri uçaklar için parça üreten Belçika merkezli ASCO şirketi, hackerlerin saldırısına uğradı. Dünya çapında üretime sahip olan şirket, fidye yazılımı saldırısının ardından tüm üretim ağını durdurmak zorunda kaldı.

Belçika, Almanya, Kanada ve ABD'deki fabrikalarının yanı sıra Brezilya ve Fransa'da da temsilcilikleri bulunan şirketin, ana üretim merkezinin yer aldığı Belçika’daki altyapılarında kötü amaçlı yazılıma rastlanıldı.

Airbus, Boeing, F-35 gibi uçaklara parça üretimi gerçekleştiren şirketin yetkililerinin yaptığı açıklamada, hackerler tarafından engellenmiş bilgisayarların aktif edilene kadar üretime devam edilmeyeceği duyuruldu.

Fidye yazılımı ile karşı karşıya kalan şirket çalışanları, üretim ağlarının durdurulmasından dolayı teknik olarak işsiz kaldı. 1400 çalışanından 1000’ini evlerine göndermek zorunda kalan şirketin saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı ve hackerlerin fidye isteklerini cevapsız bıraktığı açıklandı.

Genellikle fidye yazılımı ile karşı karşıya kalan şirketler, verilerinin risk altında olmasından dolayı saldırganlara fidye ödemeyi kabul etmekten başka çarelerinin olmadığı algısına kapılıyor. Verilerin para verilerek kurtarılmaya çalışılması ise siber saldırganları motive etmekten başka bir sonuca ulaştırmıyor.

“FİDYE ÖDEMEK, İLLEGAL İŞ MODELİNİ TEŞVİKTİR”

Şirketin tüm üretim ağını durdurmasının yerinde bir karar olduğunu belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs, bu tarz saldırılarda ana merkezde rastlanılan kötü amaçlı yazılımın tüm üretim ağlarına yayılımını engellenmek adına, üretim dahil olmak üzere tüm sistemlerin devre dışı bırakılması gerektiğini vurguladı.

Şifrelenmiş verilere tekrar ulaşmak için para ödemenin garanti bir sonuç vermediğini de belirten Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, fidye yazılımı ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sonucu ne olursa olsun, fidye yazılımını kaldırmak için istenen parayı ödemek, illegal bir iş modeline teşviktir. Böyle bir durum yaşanmadan önce şirketlerin siber güvenliğe bütçe ayırması gerekiyor. Bu durum, şirketiniz, çalışanlarınız, müşterileriniz ve iş ortaklarınız için en iyisidir.”