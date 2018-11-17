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Bir diğer isim Anthony Modeste de Cimbom’un ilgi alanında değil... Yaz transfer döneminde ceza yeme korkusu nedeniyle transferi iptal edilen 30 yaşındaki oyuncu, Çin kulübü Tianjin Quanjian’la FİFA’ya taşınan davayı henüz çözemedi. Bu nedenle de kendisine hala yeni bir kulüp bulamadı.