Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yapılamayan forvet transferi için kolları sıvadı. Golcü transferi yapılamadığı için camiadan büyük tepki gören Cengiz yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’den aldığı listeye göre temaslara başladı.
Sakat olmamasına rağmen kendini hazır hissetmediğini öne sürerek oynamayan Eren Derdiyok’u defterden silen İmparator, en az 2 santrafor alınması yönünde rapor sundu. Ancak mali sıkıntılar nedeniyle fazla bonservis bedeli ödeyemeyecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Trabzonspor’da kadro dışı bırakılıp kendisine takım bulması istenen Burak Yılmaz’ın adı zaman zaman Galatasaray’la anılıyor. Buna karşın Burak’ın A Milli Takım döneminde Fatih Terim’le sorun yaşadığını bilen yönetim, golcü oyuncunun Galatasaray’dan ayrılış döneminde de yaşanan sıkıntıları göz önüne aldığında bu transfere sıcak bakmıyor. Burak Yılmaz, Terim’in de listesinde bulunmuyor.
Bir diğer isim Anthony Modeste de Cimbom’un ilgi alanında değil... Yaz transfer döneminde ceza yeme korkusu nedeniyle transferi iptal edilen 30 yaşındaki oyuncu, Çin kulübü Tianjin Quanjian’la FİFA’ya taşınan davayı henüz çözemedi. Bu nedenle de kendisine hala yeni bir kulüp bulamadı.
Teknik direktör Fatih Terim’in listesinde yazdığı isimlerin başında ise John Guidetti geliyor. Eski öğrencisi Johan Elmander’in önerdiği İsveçli golcü, sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İspanyol ekibi Deportivo Alaves’de umduğunu bulamadı.
Sadece 3’ü ilk 11 olmak üzere toplam 7 maça çıkarken, hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı ve 1 asist yapabildi. Son haftalarda da yedek kulübesine hapsolup sonradan dahi maça giremeyen Guidetti’nin menajeri oyuncusuna yeni takım aramaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde çıkan dedikoduların ardından Galatasaray’da oynamak istediğinin sinyalini veren 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, İspanyollarda temaslarını sürdürüyor.
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