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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Amara Diouf'u resmen açıkladı! (Son dakika transfer haberleri)

        Fenerbahçe, Amara Diouf'u resmen açıkladı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        F.Bahçe Diouf'u resmen açıkladı!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 2. takviyesini yaptı.

        Geçtiğimiz hafta Mallorca'dan Vedat Muriqi'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, 2008 doğumlu Senegalli sol kanat Amara Diouf'u transfer ettiğini ve genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

        Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.

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        Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

        Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

        Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.

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